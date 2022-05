Criticaron a Jacky Bracamontes por hacer esto con sus hijas!

Sin embargo, los seguidores de la conductora mexicana tuvieron mucho de qué hablar, pues aunque eran bastantes comentarios de felicitaciones por la primera comunión de las niñas y de los lindas que se veían, algunos criticaron sus vestimentas y su imagen: “Parecen brujitas, se ve como si no partieran ni un plato”, expresó una usuaria en Instagram, “La mirada diabólica de la niña”, “Yo creo que las niñas son lindísimas y no necesitan que las maquillen, pero bueno cada quien..”.

Critican a Jacky por maquillar a sus hijas

“¡Esto está muy raro! a mi no me late para nada que las anden maquillando, aún están bien chiquitas”, “No hay necesidad de maquillaje en niñas, pierde el encanto totalmente pésimo “, “Tus niñas son hermosas, pero a mi no me gustan las niñas maquilladas”, expresaron algunos usuarios en una publicación que hizo Bracamontes hace 5 días.

Unos usuarios incluso expresaron que no es necesario ponerle tanto maquillaje, que con un poquito de ‘gloss’ y ‘brillitos’ es más que suficiente. “Se ven mal maquilladas aunque sea para un show, con unos brillos y listo. Son hermosas sin maquillaje”, “Se ven muy chistosas maquilladas”. ¿Tú que opinas acerca de que la presentadora maquille a sus hijas? Archivado como: Criticaron a Jacky Bracamontes