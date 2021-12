“Hay que ser bien ambiciosa para poder darle un beso a ese hombre”, “parece su sugar daddy”, “a diferencia de Alejandro, no se le ve el dolor por la muerte de su padre”, “ultimadamente la que puede, puede y la que no, sufran calenturas ajenas”, fueron solamente algunos de los comentarios que se pueden ver en la publicación.

La cuenta oficial de “Suelta La Sopa” , en Instagram, publicó una imagen en donde aparecen Vicente Fernández Jr junto con su novia Mariana González Padilla, posando con una copa de vino y un hermoso atardecer de fondo, sin embargo, a mucha gente no le pareció correcta su actitud, por lo cual no dudaron en criticar al hijo de Don Chente.

Critican a Vicente Fernández Jr. El hijo primogénito del ya fallecido Charro de Huentitán, Vicente Fernández, ha sido foco de críticas en los últimos días, ya que se le ha visto, según usuarios en las redes, “como si nada” a poco tiempo de la partida de su padre. Y es que no ha pasado ni un mes desde que falleció el cantante y él ya reapareció al lado de su novia.

Mariana González, la novia de Vicente Jr, ¡hace polémicas declaraciones!

La familia Fernández ha estado afrontando días bastante duros de luto y fuerza de voluntad para no derrumbarse, y Vicente Jr no es la excepción, aunque a través de imágenes que publican él y su novia, se puede dar cuenta que el cantante no está solo y cuenta con el apoyo de su novia Mariana González.

Y es que la joven empresaria publicó una romántica foto junto a su novio en la cual escribió: “Yo te escojo a ti, para que nos compliquemos la vida juntos, para que salgamos adelante siempre. Porque aunque parezca que todo anda mal, todo pasará y siempre de la mano juntos, ten por seguro que jamás te voy a soltar ni dejar caer”, comenzó diciendo la empresaria junto a una imagen de ellos.