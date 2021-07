En él se argumenta que hay varios reportes de su romance, en donde se comenta que tanto Jeff como Lauren tuvieron una relación sentimental por 8 meses, lo que a palabras de muchos medios pudo haber sido la causa de la separación del matrimonio que tenía Jeff con su ex esposa Mackenzie.

“Está toda operada, ni buen gusto tiene el tipo”. El empresario Jeff Bezos presenta a su novia de origen latino y se sorprenden por su aspecto físico , seguidores se van contra ella y la convierten en centro de innumerables criticas, argumentando que su ex esposa era muchísimo más bonita que ella.

El portal también informa en su articulo que la novia de Jeff Bezos, Lauren Sánchez tiene raíces mexicanas pero nació en Estados Unidos y ha aparecido en múltiples programas como presentadora de televisión tales como The View, Good Day LA, Larry King Live, recibiendo premios como el Emmy.

Atacan a la novia de Jeff Bezos por su apariencia

A pesar de que Lauren Sánchez, novia actual de Jeff Bezos presume de una envidiable belleza, eso no impidió que seguidores en redes sociales atacaran a la ex presentadora, en donde afirmaban que su rostro se veía super operado y que sin duda la ex esposa de Jeff era muchísimo más bonita que ella:

“Y así van este tipo de hombres, dejando a la mujer con la que pasaron sus inicios, ya siendo millonarios se les acaba el amor bueno y el dinero manda, así es como este sapo dejó a la esposa, para estar con esta vivona, y esta deja a su marido con 2 bebés para aprovechar que hay billete”.