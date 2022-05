Desde que se supo de la relación de Marc Anthony con su novia Nadia Ferreira, Miss Paraguay, la gente no deja de preguntarse cómo se conocieron y cómo con la diferencia de edades podrían compaginar sus vidas y ahora un video desata más polémica ante el romántico momento que pasaron juntos, pero ¿la gente no soportó tanta felicidad?

Mientras aparecen con las sonrisas de lado a lado, avanzando en su lujoso transporte, aparentemente durante la gira de Marc Anthony, los comentarios de las personas no fueron los más benevolentes con la pareja, pues a Nadia Ferreira, Miss Paraguay no la bajaron de ‘interesada’ asegurando que ya ni trabajaba para ‘vivir’ de su pareja.

¿A la gente no le gusta la pareja?

Aunque ellos se llevan de maravilla, ha sido duro para Marc Anthony y la Miss Paraguay el estar juntos, pues los comentarios de las personas no los favorecen del todo por su relación: “Money money money”, “Eso no es estar enamorados, ella lo que busca es dinero y Fama y él busca juventud y no me vayan a defecarme ahora por decir la verdad”, “Que bella esta la bisnieta de Marc”, “Que disfruten porque no va a durar”.

Más personas vaticinaron lo peor para ellos: “Está alegre claro porque hay mucho american money, no sabe nada la nena”, “Bueno que se vacile a su viejo millonario lo que hace un sugar con dinero, que Rico”, “Pobre viejito”, “El reto es amar lol”, “Pobre viejito, ya no la hace y ella parece su hija”, “60 y 20 bueno que se la disfrute él la juventud y ella los dólares”, “Se ve todo muy fingido”, “Pobre anciano”, criticaron más personas.