“Se pueden vestir como les da la gana, en otros lugares, no para ir a un centro educativo. Hay que tener un poco de pudor por los niños”, “Por gente como esa me dan ganas de cambiar a mi hijo de colegio, que asco”, “Los niños no ven eso con maldad, son los ojos de las mujeres que se quedan ciegas de envidia”, fueron algunos comentarios.

“No hago nada malo a nadie”

Incluso mencionó que la persona que subió sus fotos a las redes lo hizo con malas intenciones, pero que sus planes no salieron como esperaba: “Sus planes no salieron como hubiera querido, tuvo las peores intenciones al subirlo y exponerme y referirse así hacia mí”, agregó en el post de su cuenta.

“Pero este post no es para hablar de esa mujer, es para agradecerle a todas esas personitas que estuvieron a mi lado, mi bella familia, amigos y personas que no me conocen me demostraron su apoyo. Soy una mami fit que trabaja y cuido que mi hijito con todo el amor del mundo, y no hago nada malo a nadie, la gente que me conoce sabe que tengo un corazón lleno de amor y valores”, dice el mensaje. Archivado como: Critican mamá fitness escuela