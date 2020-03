En medio de una situación delicada, Lili Estefan festeja

Muchos le preguntaron: “¿Y la cuarentena?”

Sus seguidores la critican por lo que hizo

Critican a la presentadora de ‘El Gordo y La Flaca‘ Lili Estefan por organizar ‘fiesta’ en pleno encierro por coronavirus.

Justo cuando el mundo vive una delicada situación sanitaria que requiere que las personas se mantengan en sus viviendas y que practiquen el distanciamiento social, Lili Estefan hace lo opuesto.

La presentadora arriba este 20 de marzo a sus 53 años y no dudó en celebrarlo.

Ella misma publicó un video en su cuenta de Instagram en la que se le ve ‘sorprendida’, ya que al parecer no conocía los planes de sus familiares.

Incluso aparece ‘poco preparada’ para la ocasión, en ropa deportiva y con el cabello suelto y alborotado.

Junto a las imágenes, Estefan escribió: “Happy Birthday to me!!!!! Así me sorprenden mis hijos a las 12 de la noche! Con MARIACHIS. Gracias mis niños bellos, creo que este será un cumpleaños muy diferente, pero hoy más que nunca celebro la vida!!!”.

A lo que la famosa Gloria Estefan respondió: “FELIZ CUMPLEAÑOS MI FLAQUENCIA BELLA!! Ojalá pudiéramos celebrar todos juntos como hicimos el año pasado pero ya verás la fiesta que haremos cuando esto pase! Te quiero MUCHO!!”.

Mientras que su compañera, Clarissa Molida le deseo “Feliz cumpleaños flacaaaa! Mil bendiciones y que la pases increíble en tu día junto a los tuyos. Happy birthday!!!!”

Sin embargo, en medio de una lluvia de “Feliz Cumpleaños”, corazones y bendiciones para la presentadora también aparecieron las críticas.

“¿Fiesta durante el brote del coronavirus?”, escribió una seguidora.

“Lo se, lo mismo dije, que inconsciente”, respondió otro.

Juan Carlos Rivas manifestó con un toque de ironía: “Muy buena la cuarentena , poniendo el ejemplo”.

“Mariachis. No se puede juntar mucha gente, entiéndanlo por lo menos piensen en los demás”, “¡No tienes vergüenza! ¡No estás respetando a otras personas! ¡No entiendes que no podemos socializar en este momento! Respeta cómo los científicos están luchando para encontrar algo que cure este virus.”, “No entienden que tienen que estar en cuarentena”, “Y nadie con tapa boca sin protección pues”, le reprocharon.

“Feliz cumpleaños y qué pasó con eso del distanciamiento social? Y lo de la cuarentena?? Creo tienen más responsabilidad ustedes comunicadora de poner el ejemplo.”, “Cariño esos mariachis sobran! El quédate en casa es confinados no con visitas!!”, “Pero ahí había más d 10 personas, happy birthday”, se quejaron algunos aunque no dejaron de felicitarle.

“Feliz cumpleaños, pero que tal con lo que está pasando el corona y los 6 pies de distancia y reunión menos de 10 personas, solo el mariachi son mínimo 8 más tus hijos tú y tus invitados y no hay trabajo por el coronavirus mejor mantenlo privado, es tu cumple felicidades, pero no des ese mensaje como figura pública con todo lo que está pasando ojo no solo en USA si no en el mundo como figura pública ten conciencia, bendiciones”, dijo contundentemente Gabiela Bahena.

Mientras que Alfredo Polanco bromeó un poco diciendo: “Y la Cuarentena? No social Gathering!!! Por eso no fui Flaca!!.

¿Estuvo bien lo que hizo Lili Estefan en pleno encierro por coronavirus?