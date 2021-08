Por otra parte, el cantante también argumentó que no solo había bajado de peso, sino que también se le dificultaba mucho hablar, y que de acuerdo con su doctor, le pidió que no hiciera esfuerzos al hablar y que por el momento debía permanecer en silencio. Y es que a pesar de que anunció que estaba por recuperarse, el panorama que él comentaba era bastante angustiante para sus seguidores.

Sin embargo, seguidores no tomaron muy a bien este video, ya que comenzaron a argumentar si realmente el cantante estaba tan malo como él señaló durante su procesos de recuperación tras dar positivo a COVID-19, en donde incluso algunos dijeron que no le creían nada. Archivado como: Critican a Larry Hernández y a su esposa Kenia por salir a la calle tras recuperarse del coronavirus.

¿Fue mentira? Seguidores critican a Larry Hernández tras recuperarse del COVID-19

Varios seguidores de la cuenta de @chamonic comenzaron a criticar fuertemente a Larry Hernández, ya que se les hacía un poco extraño que el cantante ya estuviera ‘como si nada’ después de recuperarse, en donde se preguntaron si realmente él estuvo tan grave como mucho lo comentó.

"Puro show este vato, tan rápido se recuperó que ya está cantando y tirando", "qué rápido se olvidan de Dios y de dar gracias por la salud, que es lo más preciado. Este tipo siempre se ha notado que es muy prepotente. La humildad es un tesoro que pocos poseen", "una persona que estuvo mal como él dice y estuvo con oxígeno, hablaría agitado y no podría inflar globos así de fácil, y no podría ponerse a cantar cómo está cantando, porque tus pulmones no te responden, además hablaría agitado o como cansado, he visto personas que han tenido oxígeno por varios días y hablan cansados y él no, así que no creo que estuvo tan malo la verdad".