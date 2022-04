Sabemos que Adamari López y Toni Costa se conocieron en un show de baile , pero siempre han sido gustosos por mostrar sus pasos y ritmo, ella desde siempre y su ex pareja con su talento para mostrar sus dotes en el escenario y viviendo de sus clases de Zumba, pero ¿Alaïa no heredó lo mismo?

Por su parte, la ex de Toni Costa, ataviada con un ceñido vestido de colores, observa orgullosa a su retoño y mueve las caderas en tono sexy para la canción, sin embargo, pocos esperaron que los dotes de baile de Alaïa no fueran los que el bailarín español muestra como un profesional en la materia.

¿Le falta ritmo? Aparecen críticas para la hija de Toni Costa

Aunque Alaïa la estaba pasando de maravilla, detrás de cámaras de ‘Hoy Día’ fue captada y a su baile la gente comentó: “Muy linda pero no heredó el swing del baile que tiene el papá”, “ella todavía es muy pequeña”, “La niña es única! No tiene que ser lo que usted quiere que sea o mejor dicho, no tiene que caer en su molde”, “es igual a su madre de bella”.

Más comentarios se congratularon con Alaïa: “La Niña habla igual a su papi, se parece mucho a los dos y es un encanto”, “Mina deja que la niña disfrute su niñez”, “Bella, Dios te bendiga Alaïa, sigue los ejemplos de tu mamá Adamari, comenzó a sus 6 años, se ve que se divierte mucho”, “Bella Dios la bendiga. Tiene el talento de su mami”, “Qué lástima que no baile tan bien”, “Es una niña con una cara angelical, lo que más me gusta es que ella no está quemando etapas. La educación que recibe se ve con sólo mirar sus comportamientos, esto es una buena referencia para esos padres que se olvidan como deben ir educando a sus hijos. Bellísima Alaia”, se puede leer.