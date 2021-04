Esposo de Rosie Rivera presume su nueva dentadura

‘Qué mad… se ve Rosie, se ve más joven doña Rosa’, son algunos de los comentarios en las fotos de Rosie

Usuarios en redes critican duramente la apariencia de rostro de Rosie Rivera

Critican Rosie Rivera. La que siempre es muy activa en redes sociales es la menor de la dinastía Rivera, Rosie, pues la empresaria comparte sus vida cotidiana, sus viajes, sus tratamientos de belleza, reuniones de trabajo, citas románticas con su esposo y todo lo que hace día con día.

En cada publicación la hermana de la desaparecida Jenni Rivera tiene enterados a sus seguidores de su día a día, en cada fotografía pone palabras de aliento, anuncia todos los productos que usa y claro siempre resaltando su amor a Dios, y como ella dice, no lo dejará de hacer.

Critican cara Rosie Rivera: Presume su esposo su nueva dentadura

En su más reciente publicación Rosie Rivera mostró una fotografía de ella y su esposo Abel Flores, donde aparentemente están en un aeropuerto, aunque Rosie no revela en lugar a donde viajarán sí comparte un emotivo mensaje dedicado a su marido.

“So excited for what God is doing.. it’s been a road… I wouldn’t want to fly, run, walk, skip or crawl to the moon with anyone else”. (Tan emocionada por lo que Dios está haciendo … ha sido un camino … no me gustaría volar, correr, caminar, saltar o arrastrarme a la luna con nadie más)”, escribió Rosie Rivera en la fotografía.