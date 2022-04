Este fin de semana, la mexicana ha generado un enorme revuelo en las redes sociales

Fanáticos critican a Thalía por abusar del Botox y por cómo luce ahora su rostro

Ya hasta la compararon con Lyn May

THALÍA ALBOROTA A LOS FANÁTICOS. Este fin de semana se ha generado un enorme revuelo en las redes sociales y es que muchos de los fanáticos critican a Thalía por abusar del Botox y por cómo luce ahora su rostro. ¿Será que esta vez se le pasó la mano a la querida cantante?

La actriz mexicana publicó un video en su cuenta de Instagram por una buena causa y es que pretendía hacer un llamado de apoyo para los refugiados ucranianos que se vieron en la necesidad de abandonar su país tras la invasión rusa. Sin embargo, el tema se desvió y terminó centrándose en el rostro de Thalía.

Critican a Thalía por abusar del Botox en su rostro

Thalía tenía algo serio de qué hablar y aunque varios de los fans respaldaron su solicitud de apoyo a los ucranianos, muchos otros solo se quejaron de los cambios en su rostro, apuntó el diario Reforma. Cara hinchada, labios abultados y cachetes prominentes fueron algunas de las cosas que notaron.

“Thalía se ve que tiene hinchada la cara, ¿será que se hizo algo?”, dijo una de las internautas. “No me digan que ya se inyectó los ‘fillers’ en los cachetes. Ya se ve como todas. No por favor mi Thalis (sic)”, agregó otra admiradora suplicando que no continuara cambiando su rostro.