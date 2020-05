Critican a Francisca Lachapel y Raúl González por lo que hicieron en pleno programa en vivo

Bajo las medidas de distanciamientos social se deben evitar los abrazos, pero ellos lo hicieron

Sus seguidores de avalancharon a criticar su acción, pero también recibieron apoyo

Critican a los presentadores de Despierta América, Francisca Lachapel y Raúl González, por lo que hicieron en pleno programa en vivo.

El coronavirus y las medidas de distanciamiento social han limitado a su máxima expresión uno de los gestos más comunes entre los latinos: los abrazos.

Sin embargo, los presentadores Francisca Lachapel y Raúl González ‘cayeron’ en la tentación de darse un gran apretón entre amigos.

Lo hicieron tomando ciertas medidas de seguridad y es que el programa se las ‘ingenió’ para crear una barrera de plástico que los mantuviera seguros.

Además, los conductores llevaban sus respectivos tapa bocas.

“Porque nosotros también buscamos la manera de abrazarnos.”, escribió el programa Despierta América en su cuenta de Instagram.

Critican a Francisca Lachapel y a Raúl González por lo que hicieron en pleno programa en vivo

Las opiniones de los espectadores estuvieron realmente divididas entre los conmovidos y los asombrados.

Ann Hellen Ada les reclamó: “El mensaje que ustedes envían es de mucho riesgo e irresponsabilidad. No faltaran los que intenten usar plásticos para abrazar sin precaución. Señores, hay que ser coherentes con lo que se dice y se hace. Y SI las opiniones que se dan por redes es importante y aportan muchísimo para su programa.”

“Ay Dios mío no sean tan dramáticos. Creo que esta pandemia no han aprendido que nuestra vida cambió. Tanto drama Raúl González y Francisca. Por favor, esto no es el fin del mundo, por favor. Esto es para que aprendamos a valorar lo que teníamos y lo que tenemos”, escribió otro seguidor.

“Que ridículos de verdad!”, “Ya no saben que hacer para tener fama”, “Que ridículos que son!”, “No Mamés!”, “Que RIDICULES MAS GRANDE”, “Ay no que Ridículos”, “Todos están locos”, “Las cosas si están mal, pero estos lo hacen más dramático”, fueron algunos de los comentarios un tanto despectivos sobre la nueva forma de abrazar en tiempos de coronavirus.

Carmen Elizabeth agregó: “Puras payasadas para llamar la atención como a ellos no les ha faltado el trabajo de todo hacen chiste y lo festejan no pos wow jodidos nosotros yo por eso no veo noticia”

Mientras tanto, Vic Acosta se cuestionó la idea de este gesto con una barrera plástica: “Pregunta: es un plástico por abrazo o todos se abrazan con el mismo plástico ???⁉️⁉️⁉️⁉️”

Aunque hubo quienes se sintieron conmovidos con la idea de poder abrazar a otros así fuera con todo el ‘protocolo’ que se necesita.

“Es difícil, querer abrazar a alguien y no poder”, “Se nota que hay gente que no ha recibido abrazos, que sienten que eso es puro drama!”, “Wow que gran idea saludos”, “Wow yo quiero unos de esos”, “Muy emotivo”, comentaron.

Gaby Leon defendió la idea: “Imagino que quienes no entienden esta emoción es xq no han hecho distanciamiento social! Cuánto no diera x abrazar a mi familia pero no se puede! Bendiciones a todos!”

Incluso, varios de seguidores del programa manifestaron que la idea les ‘robó’ algunas lágrimas.

“Esto me hizo llorar, que bello se ven los 2 que Dios los bendiga”, “Lloré de emoción , mis lagrimas lloré!!”, “No sé si es que estoy sensible y lloro por todo o esto de verdad es conmovedor”, “me hicieron llorar.”, “Que lindo me hizo llorar”, confesaron sin tapujos.

Al final, Ailime Tejada terminó reflexionando: “Qué bellos. Hoy nos toca valorar cuan importante son los abrazos”.

Critican a Francisca Lachapel y a Raúl González, pero ¿tú usarías este método para abrazar a algún ser querido en tiempos de coronavirus?