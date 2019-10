View this post on Instagram

Here we are , thinking we’re gonna teach our kids a thing or two about life, when I’m fact they are our greatest teachers and mentors! Grateful every day of my existence for your life and unconditional love! Love you @alisonsolis_ 💓💓💓💓💓 #FBF . . . Aquí estamos , pensando en el las enseñanzas que le damos a [email protected] [email protected] cuando en realidad son [email protected] nuestros verdaderos maestros de vida! Agradezco cada día de mi existencia por tu vida y por tu amor 💓 incondicional . Te amo @alisonsolis_ #fbf #creaandomomentos #italiansummers #positano #italy🇮🇹 #alisonsolis #cristysolis #justus #shehasmyback #sotalented #sothoughtful #sobeautiful #suchanaamazingsoul #esosabrazosquecalmanelalma