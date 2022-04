Por su parte las personas que siguen a Cristy son testigos de lo bien que ha sabido conservarse, pues a sus 51 años luce muy jovial y hermosa. Todas quisieran saber su secreto para verse así de bien cuando lleguen a esa edad, sin contar de la envidiable figura que se carga. La esposa del cantante yo no tiene nada que envidiarles a otras famosas.

Cristy Solís sabe cómo lucir muy bien este tipo de prendas y también sabe modelar a la perfección, la expresión que tiene en la fotografía derrocha mucha sensualidad y seguridad, como la mayoría de las publicaciones de la esposa de Marco Antonio Solís, no hay duda de que el cantante mexicano se sacó la lotería con tremenda mujer.

La reveladora prenda de vestir que Cristy Solís lucía es de color naranja y nadie de las personas que son seguidores de la rubia pudieron pasar por desapercibido el atrevido escote que luce, la blusa era ajustada por lo que daba la impresión de que uno de sus atributos podría salirse en cualquier momento, pero si eso llegó a pasar no quedó captado en la fotografía.

En cada fotografía que sube le dejan buenos comentarios donde le aplauden su belleza e incluso uno que otro seguidor le comenta un piropo, los corazones rojos y las llamitas nunca pueden faltar. Y en esta imagen no podían no estar presentes: “Divinamente hermosa”, “Cada vez estás más hermosa”, “súper sexy mamacita”, “Pero que belleza de mujer”.

La mayoría de las publicaciones en Instagram de Cristy Solís son para presumir su cuerpazo pues constantemente sube fotografías o vídeos donde lo presume ya sea luciendo un vestido, unos jeans, una falda, etc. No hay ninguna prenda de ropa que se le vea mal a esta mujer, ¡Sensualidad pura!

La serie de fotografías recibió casi 5000 me gusta y tiene más de 200 comentarios que “chulean” la belleza de la esposa de Marco Antonio Solís: “Que bárbara”, “increíblemente hermosa”, “Super bella”, “Inigualable, siempre brilla como el sol, ¡¡¡¡eres fabulosa, irrepetible y única!!!!…Súper bella!! ¡¡Te adoro!!”

Siguiendo con la información de este medio el Buki conoció a la guapa rubia en Nueva Jersey en 1992 mientras él se encontraba grabando un videoclip del grupo del que formaba parte el cantante mexicano conocido como Los Bukis. y aparentemente fue amor a primera vista, pues claro quién no podría caer ante la belleza que se guarda Cristy.

El Buki quedó flechado de inmediato

Marco Antonio Solís quedó totalmente enamorado por ver a la guapa rubia cubana que solo un año después de conocerla y se casó con ella. Según la información de Mag, el 16 de diciembre de 1993 los dos hicieron sus votos matrimoniales y según rumores de gente cercana al cantante se dice que la fiesta fue tan esperada y emotiva que duró varios días.

El amor de El Buki y Cristy cada vez se iba consolidando más los dos han tenido dos hijas a las que han llamado Marla y Alison, y el amor del cantante hacia la ex modelo es tan grande que le dedicó una canción llamada “Gracias por estar aquí”, no hay duda de que el amor de estos 2 jamás se acabará. El intérprete de “Si no te hubieras ido” se sacó la lotería al casarse con la cubana.