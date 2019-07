View this post on Instagram

SPLASH 💦💦💦😎👦🏻👩🏼 Lo más importante que aprendemos de los niños: 1. No tienen prejuicios 2. Si se caen, se levantan 3. Se divierten 4. No tienen miedo a relacionarse 5. No tienen miedo a hacer el ridículo 6. Preguntan lo que no saben 7. No se complican 8. Descansan si no pueden más 9. Expresan sus emociones 10. No obedecen si una norma no les gusta 11. Son sinceros . Moraleja: seamos más niñ@s! Vivamos más el hoy y el presente LIBREMENTE #mirey #mialegria #cristy #cristysolis #hebringsmehsppiness #miamibeach #hot&sunny #makeasplash #corazondeniña