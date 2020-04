View this post on Instagram

Hoy el cielo está de fiesta! Uno de muchos momentos vividos junto a mi compadre #JoanSebastian …. Se le extraña muchísimo!!! Siempre le decía como me gustaba esta canción (entre muchas más!) . Que no te habrán dicho que no te habrán dado y si hay un capricho que no has realizado. y si hay un espacio perdido en tus dias yo quiero llenarlo, con mis tonterias 🎶 Quiero una respuesta y la quiero pronto dime si en tu vida has amado otro tonto di que no mi amor, di que no porfavor, di que al menos en eso el primer yo soy 🎵 Celebro su vida escuchando sus canciones… #joansebastian #cristysolis #elpoetadelpueblo #siempreamable #siempreatento #siemprecaballeroso #ReyDelJaripeo #inigualable Que gran vacío dejó en la industria de la música 🎶 #SecretoDeAmor #tatuajes