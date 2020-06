Cristina Saralegui reaparece para hacer anuncio en Instagram

La periodista y conductora cubana pone felices a muchos con su noticia

“Les presento a mi nuevo nieto…”, expresó

Luego de más de dos semanas de no saber nada de ella a través de las redes sociales, la periodista y conductora cubana Cristina Saralegui reaparece para hacer anuncio y pone felices a muchos.

Fue por medio de su cuenta oficial de Instagram que Cristina Saralegui compartió una tierna imagen, la cual está cerca de llegar a los 4 mil likes, entre ellos de la periodista María Elena Salinas y el conductor colombiano Orlando Segura.

La periodista y conductora cubana, quien saltara a la fama por su programa El show de Cristina, posteó el siguiente anuncio: “Les presento a mi nuevo nieto Tango, un labrador chocolate con ojitos azules como el cielo. Tiene 7 semanas y es la nueva mascota de mi hija Titi y su familia. Besitos”.

Esta noticia tomó por sorpresa a sus seguidores y de inmediato le escribieron en su publicación. El conductor colombiano Orlando Segura se limitó a postear emoticones de manos aplaudiendo y caritas mandando besos.

A pesar de que actualmente Cristina Saralegui no está al aire en algún proyecto televisivo, sus fans la siguen teniendo presente: “Aunque no esté en pantalla, siempre será la reina de los talk shows, mi admiración infinita para usted, estimada”.

Otras personas no dejaron escapar la oportunidad para felicitar a la periodista y conductora cubana por su nuevo nieto, de nombre Tango: “Mi tía adorada, te quiero mucho. Está precioso ese bebé. Besitos a ti y a Marquitos”, “Está hermoso el nuevo hijo de la familia”, “Dios los bendiga y proteja siempre”, “Que lindo”, “Cristina, le tengo un gran cariño, no me perdía sus programas y está hermoso Tango”.

A principios de este mes, la periodista y conductora cubana Cristina Saralegui compartió una foto en su cuenta oficial de Instagram que provocó reacciones positivas y negativas, aunque también se prestó a varias interpretaciones, ya que escribió: “Mi primera salida a cenar después del coronavirus. Por favor protéjanse, pero no dejen de vivir. Los quiero mucho”.

Mientras algunas personas pensaron que Cristina Saralegui había estado contagiada de coronavirus, otros le reclamaron el hecho de que se haya expuesto para salir a cenar, aunque fueron más los que le demostraron su cariño.

Y en esta ocasión, en la que hizo un anuncio que puso felices a muchos, Cristina Saralegui recibió muchos comentarios positivos: “Linda Cristina, cómo se le extraña”, “Es tan lindo verte en tu día a día. Gracias por compartir”, “Que bella señora, Dios la bendiga”, “Te queremos tus fans desde Uruguay”, “Que bella estás”.

Por su parte, una admiradora se expresó de la siguiente manera: “Que bello está ese nieto y usted Cristina se ve muy bien, que la cuide mucho y muchas bendiciones para ti y tu familia”.

“La mujer con la sonrisa más divina, auténtica y honesta. Toda mi admiración”, “Hola Cristina!!! ¿Cómo está? No sabe cómo te extrañamos en la tv”, “Se te quiere Cristina, soy tu fan desde los 80′”, “Siempre estoy pendiente, soy tu fan de mucho tiempo”, “Cristina, vuelve a la tele”, se puede leer en más comentarios.