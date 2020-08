Cristina Saralegui comparte mensaje que confunde a sus seguidores

La pandemia toca la puerta de su casa

La periodista y conductora cubana se hace la prueba de coronavirus

Confunde a sus seguidores. La pandemia toca la puerta de Cristina Saralegui y la periodista y conductora cubana se hace la prueba de coronavirus.

Por medio de su cuenta de Instagram, Cristina Saralegui, quien muy de vez en cuando da señales de vida en sus redes sociales. compartió un mensaje que confundió a todos y que hasta el momento tiene más de 2 mil likes, entre ellos, de la cantante y actriz costarricense Maribel Guardia y la periodista Neida Sandoval.

“Aquí estoy sentadita tratando de esconderme del mundo en mi jardín. Hoy me hice la prueba del Covid (coronavirus), resulta que alguien que viene y trabaja en mi casa ha contraído la pandemia (sic), y aunque no tengo y no tenemos síntomas, los que vivimos aquí, la pandemia nos tocó la puerta”.

Para finalizar, la periodista y conductora cubana, de 72 años de edad, les pidió a sus seguidores que “por favor tomen precaución y cuídense mucho”.

La periodista Neida Sandoval fue de las primera en reaccionar a esta publicación y le dedicó las siguientes palabras a Cristina Saralegui, quien está retirada del mundo de la televisión desde hace varios años: “Confiemos en Dios que todos estén bien por tu casa, mi querida Cristina. Un abrazote y mi cariño siempre, Mati bella”.

Por su parte, y cuando nadie lo esperaba, una internauta se le fue con todo a la periodista y conductora: “Parece mentira que una cubana que vino a este país huyendo al comunismo, se crea las mentiras que nos están dando. Si hay un virus igual que siempre han existido, pero los números y datos están inflados y lo que quieren es tener a las personas en terror para alcanzar sus propósitos”.

Pero esos no fueron los únicos mensajes que recibió Cristina Saralegui, quien aseguró que no tiene coronavirus, pero que la pandemia tocó a su puerta. Sigue leyendo…