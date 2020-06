La periodista y conductora cubana reapareció en redes sociales

Cristina Saralegui sale a la calle como si nada y le vale el coronavirus

“Por favor protéjanse, pero no dejen de vivir”, expresó

Casi 4 meses después de su última publicación en redes sociales, Cristina Saralegui reapareció y compartió un mensaje que da a entender que le valió el coronavirus y salió a la calle como si nada.

En su cuenta oficial de Instagram, la periodista y conductora cubana, quien saltara a la fama por conducir el programa El show de Cristina, compartió una imagen que da mucho de qué hablar y que hasta el momento tiene más de 9 mil likes.

Cristina Saralegui coronavirus. “Mi primera salida a cenar después del coronavirus. Por favor protéjanse mucho, pero no dejen de vivir. Los quiero mucho”, expresó Cristina Saralegui, lo que provocó varias reacciones de parte de sus seguidores.

La periodista María Elena Salinas fue una de las primeras en comentar: “Cuídate amiga. Un abrazo”, mientras que la conductora cubana Lili Estefan dijo: “Que buen mensaje!!! Te quiero”.

Por su parte, la actriz mexicana Aracely Arámbula posteó: “Querida Cristina, me da mucho gusto saber que estás muy bien, besos con cariño”.

La reconocida cantante Gloria Estefan se dirigió a la periodista y conductora cubana de la siguiente manera: “Espero que disfrutaste hermana!!! Te extrañamos”.

Aparte de recordarle a Cristina Saralegui su paso por la televisión y decirle cuánto la extrañan, seguidores de esta cuenta mostraron su preocupación:

“Mi bella @cristinasaraleguitv, ¿pero te dio el coronavirus? ¿Por qué dices después de coronavirus?”, “¿Después del coronavirus? ¿Te dio el coronavirus? Cuídate”, “Yo no hubiera salido aún”, “Me alegra mucho verte de nuevo. Te apoyo en parte, pero aún no tengo el valor de salir a cenar, solo ordeno desde casa… Cuídate mucho”.

Nacida el 29 de enero de 1948, Cristina Saralegui se convirtió en toda una celebridad gracias a su programa El show de Cristina, el cual estuvo al aire por poco más de 20 años, y a pesar de que hace ya varios años terminó, muchas personas la siguen recordando con cariño, por lo que, al ver esta publicación, no dejaron de sentirse sorprendidos.

“Que bueno verte por aquí de vuelta, Cristina. Estás como yo, tomando ventaja de la máscara, así no tenemos que preocuparnos de maquillaje… total, ya a nadie le importa”, “Pero si el coronavirus todavía anda por todos lados!!! Cuídese!!!”, “Muchas bendiciones y alegre de saber que ya estás recuperada”.

La preocupación seguía haciéndose presente entre los seguidores de Cristina Saralegui, y más después de ver su imagen y leer su mensaje: “¿Después? El coronavirus aún no ha pasado. No entiendo como hay gente tan inconsciente y por salir o por la economía hagan esto. De permitir que sus ciudadanos se expongan de esta manera. Dios tome el control. No es con usted, Cristina, un beso. Cuidense”.

No cabe duda que esta publicación generó muchas dudas, pues varios usuarios no supieron si Cristina Saralegui contrajo coronavirus y se recuperó o se refería a que salió a la calle a pesar del coronavirus: “Jajaja, ¿después del coronavirus o mejor de la cuarentena? Porque el virus está aún, ojalá se hubiera ido. Besos”.