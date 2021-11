Ante esto, la mexicana fue duramente criticada en redes sociales, ya que muchos apuntaban que, tras no ver a su hijo de 6 años por más de tres meses, ella iría a reencontrarse con él, sin embargo la mexicana prefirió irse con el modelo de 40 años a lo que parecía ser un hotal y aparecer acostados juntos.

Directo al hospital. Se da a conocer que la cantante mexicana, Cristina Eustace será hospitalizada a primera hora del día 18 de noviembre como parte de una operación en la mano, la cuarta semifinalista de ‘La Casa de Los Famosos’ asegura que “por no habérsela tratado antes” la situación se le agravó y los doctores piden que ya sea operada.

A través de sus redes, Cristina Eustace compartió una serie de fotografías en donde la primera aparecía recostada en una cama de hospital, mientras su brazo derecho se encontraba vendado, después en las siguientes imágenes se ve a la ex de Esteban Loaiza siendo revisada por especialistas.

Tras esto, las cosas dan un giro inesperado para la cantante de 72 años, ya que a través de redes sociales señaló que tendrá que hospitalizada de emergencia, todo con motivo de una operación que se realizará mañana a primera mano de su mano, ya que tras un buen tiempo de no tratársela, la situación empeoró.

“Exámenes desde muy temprano pre-operatorios y cirugía mañana tempranito. Por haberme esperado, la cirugía será más complicada, tienen que volver a fracturar mi muñeca y donde están las fracturas y el hueso desplazado”, narró al pie de su publicación, la cual ya cuenta con más de 9 mil me gusta.

Al pie de estas imágenes, las cuales fueron compartidas por su cuenta oficial de Instagram Cristina Eustace destacó que será hospitalizada de su mano, y que ya estaba lista para su operación, la cual se agravó un poco más por no habérsela hecho antes de haber ingresado a ‘La Casa de Los Famosos’:

Para ir finalizando, la cantante destacó que por eso es por lo que no aparecía cuando se bañaba en ‘La Casa de Los Famosos’, ya que era algo que estaba en su contrato, ¿será posible?: “Por ejemplo, en mi contrato no podían mostrarme bañándome. Fue algo sencillamente contemplado jajaja!”.

“Con tapa bocas de la mujer maravilla, ahora adoptará la personalidad de Alicia, antes fue la de Jenny Rivera”, “Que la manden a bañar, ya ese cabello se ve con rastas”, “Ah pero que tal, primero se fue a revolcar con Christian, lo que urge, urge”, “Ah caray, pero si levantaba pesas, pero para bañarse ahí sí le dolía”, “Esa fractura es mentira, fue un invento de ella para no hacer nada”, fueron uno de los tantos comentarios que se podían leer.

Esta misma noticia en donde Cristina Eustace afirmó que será hospitalizada por una operación en la mano, fue compartida por la cuenta de Instagram de @ChismeNoLike , programa conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain, en donde sus seguidores no dudaron en dejar un comentario al respecto a esta situación:

Cómo se mencionó unos parrafos atrás, antes de que Cristina Eustace fuera hospitalizada para ser sometida a una operación de la mano, se dio a conocer que la ex de Esteban Loaiza a su salida de ‘La Casa de Los Famosos’ se fue directito con el modelo de 40 años Christian de la Campa, con quien inició un supuesto romance durante el reality y no con su hijo.

“PREFIRIÓ ESTAR PRIMERO CON ÉL”

“Cristina Eustace no se esperó, y en vez de llevarse a su Niño al cual extrañaba tanto..se llevó al Cristian de la campa al hotel”, se puede leer en el post. Inmediatamente los internautas comenzaron a reaccionar y a dejar su opinión. Cabe recordar que constantemente Eustace decía que extrañaba a su hijo Andres.

Los usuarios no se hicieron esperar y empezaron a criticar sobre que no estaba con su hijo, sobre si ya se había bañado la cantante, etc. Mucho se habló durante el reality show sobre Alicia Machado quien fue la que se vio envuelta en un romance con Roberto Romano, ahora atacan a Eustace por esa mis razón.