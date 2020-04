View this post on Instagram

Me ha costado bastante escribir lo que siento desde muy temprano que recibí la noticia… si conocen a Luka (Luis Rodriguez) saben que lo conocí desde que teníamos 19 años… fuimos a la Universidad juntos… cantamos y crecimos juntos… vivió en Puerto Rico con nosotros… la vida se lo llevó por otros lados y regresó y seguía diciéndome hermana… estos últimos años me cansaba de regañarlo… de hacerle ver qué hay mucho en la vida después de la muerte de nuestros seres queridos… yo no sé lo que es (ni quiero vivirlo NUNCA) que un hijo muera en tus brazos… Creo que Luis nunca lo superó… Luis cambió y pasamos cosas muy tristes… pero lo quise mucho… lo voy a recordar como un niño de corazón bueno, que escribía precioso… que por su sensibilidad el mundo y los golpes se lo tragaron… Lo único que me queda es que cuando supe que estaba grave, me comuniqué con su mamá y les dije que los quiero… Y hoy igual… Siento mucho su partida, lo siento porque sus padres hoy han de estar como jamás yo quisiera estar y aquí me voy a quedar en mi casa! Cómo debemos! Llorando… y tal vez cantando las canciones que cantabamos juntos 😔💔 Descanza en Paz Luis…