La mexicana es atacada por los usuarios por no llevar a su hijo con ella Cristina Eustace criticada hijo. Luego del final del reality show de Telemundo, La Casa de los Famosos, en donde la ex Miss Universo Alicia Machado fue la ganadora del programa, todos los participantes continuaron sus vidas fuera de la casa. Pero hubo quienes crearon un romance mientras estaban en el show y decidieron continuar por ese camino. Una de las finalistas la cantante mexicana Cristina Eustace se le vio varias veces bastante cariñosa en el reality de la Casa de los Famosos con Cristian de la Campa. Ahora a través de las redes sociales la artista musical fue duramente criticada por llevarse a un hotel al actor y modelo mexicano en vez de a su hijo. Cristina Eustace es criticada por no aparecer con su hijo Cabe recordar que la cantante Cristina Eustace tuvo un hijo con el exbeibolista Esteban Loaiza, exesposo de la fallecida artista musical Jenni Rivera. El niño de nombre Andres tiene 6 años de edad, y constantemente la mexicana habla mucho de él y de mucho que lo extrañaba cuando estaba en la casa. Por tal motivo muchos internautas se mostraron molestos cuando Cristina compartió un video donde aparece recostada con el modelo muy cariñosos y sin el pequeño presente. Al parecer ambos artistas se fueron a un hotel a disfrutar y celebrar el haber salido del reality show de Telemundo.

Cristina Eustace aparece con Cristian de la Campa y es criticada por estar en vez de con su hijo A través de la cuenta de Instagram de Escandalo_o se compartió el video donde Cristina Eustace y Cristian de la Campa se les ve juntos y cariñosos después de su participación de la Casa de los Famosos. Cabe recordar que Alicia Machado ganó la competencia obteniendo así los 200 mil dólares que estaban en juego. “Cristina Eustace no se esperó, y en vez de llevarse a su Niño al cual extrañaba tanto..se llevó al Cristian de la campa al hotel”, se puede leer en el post. Inmediatamente los internautas comenzaron a reaccionar y a dejar su opinión. Cabe recordar que constantemente Eustace decía que extrañaba a su hijo Andres.

“Prefirió estar primero con él”, le dicen a la Cristina Eustace y es criticada por no estar con su hijo Los usuarios no se hicieron esperar y empezaron a criticar sobre que no estaba con su hijo, sobre si ya se había bañado la cantante, etc. Mucho se habló durante el reality show sobre Alicia Machado quien fue la que se vio envuelta en un romance con Roberto Romano, ahora atacan a Eustace por esa mis razón. “Pues si tantos meses sin nada de nada ya le hacía falta una manoseada, uno como quiera pero las criaturas”, “Y según esta señora. No es Alicia Machado la que está urgida de un hombre”, “prefirió estar primero con él, que con su hijo, pero pues se miraba que ya le urgía comérmelo”, “La calocha primero”, fueron algunos comentarios.

No perdonan a la cantante y es criticada por ‘olvidar’ a su hijo “Wow que clase de madre tantos meses sin ver ni compartir con su niño se lleva a un hombre estaba bien urgida ella es más mujer que madre los hijos son primero que un hombre”, “Ustedes que saben si salieron con el niño a cenar y ya lo dejó dormido en otra habitación con la mamá de ella”, “Bien urgida la mujer, ¿Dónde quedo todo lo que extraño a su hijo?”. “Era el cumpleaños de él y pues los niños duermen de noche y también tiene derecho de estar con el galán. Quizá el niño estaba durmiendo en el otro cuarto del hotel”, “Así son muchas, prefieren el garrote que las criaturas”, continuaron los mensajes de los internautas que dejaron su opinión al respecto. PARA VER EL VIDEO DE CLICK AQUÍ .

Cristina Eustace arremete en contra de Raúl de Molina Durante esta estancia en la Casa de los Famosos la cantante mexicana dio de que hablar cuando en una charla con Alicia Machado reveló algo que impacto a todos. Fue a través de la cuenta de Instagram de Chica Picosaa donde en un video compartido aparece Cristina diciendo Raúl de Molina le hizo algo indecoroso cuando estaba embarazada. Cabe recordar que durante el reality show, los participantes son grabados las 24 horas del día, y los secretos no son posibles mientras sigan adentro de la casa. Las emisiones de todas las charlas entre los famosos pueden ser vistas y escuchadas por los televidentes y usuarios en redes sociales.

Atacan al programa de Raúl de Molina Dentro de “La Casa de los Famosos” de Telemundo, Pablo Montero y Alicia Machado arremetieron en contra de Raúl de Molina y Lili Estefan conductores del programa de entrevistas El Gordo y la Flaca. Fue en ese momento cuando todos aprovecharon el momento para decir su sentir sobre los conductores. “Para mí ‘El gordo y la flaca’ deberían de pagarme regalías por los años que les di contenido y no había de quién hablar, claro porque las demás demandaban, yo no. Y todavía tienen el descaro de decirte ‘Somos amigos’”, dijo la ex reina de belleza Alicia Machado en su charla con sus compañeros. Archivado como: Cristina Eustace criticada hijo

“Ellos dos son detestables”, dijo sobre Raúl de Molina Fue cuando Cristina Eustace se lanzó en contra de Raúl de Molina, “Ese cabr…”, susurró a sus compañeros del reality show y agregó: “¿Si te dije lo que me hizo ese cabrón, verdad?. O sea, yo embarazada, yo embarazada y al we… no le importó”, dijo la cantante en su platica con Alicia Machado. “No le importó y yo como si fuera una pendeja, o sea no. Sí, no; ellos dos son detestables”, le respondió su compañera, la ex Miss Universo y gran favorita para ganar el show de la Casa de los Famosos. La mexicana no dio mayor detalles sobre que fue lo que el conductor del Gordo y la Flaca le hizo, pero uno de sus fans reveló algo. Archivado como: Cristina Eustace criticada hijo

Cuentan los sucedido entre Cristina Eustace y Raúl de Molina Inmediatamente los internautas reaccionaron al post donde arremeten en contra de Raúl de Molina, incluso hubo quien dijo que sabía lo que había pasado cuando Cristina se encontraba embarazada: “Yo se que le hicieron, no supera que la gente la critique por andar con el marido de Jenny”, dijo el usuario. “Entonces la invitaron a unos premios muy importantes y ella estaba nominada. Fue cuando llega a que la entrevisten en la alfombra roja, no la pelan y le empiezan a preguntar a su marido el ex de Jenny, Esteban Loayza, por Jenny y sus hijos y los pleitos y los chismes. Ya cuando acabó la entrevista supuestamente ella les armó escándalo”, agregó. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ . Archivado como: Cristina Eustace criticada hijo

¡Alicia Machado es la ganadora de la Casa de los Famosos! y revelan por qué Después de casi tres meses de intensa convivencia, peleas, bromas, dimes y diretes llega el Final de La Casa de los Famosos y los fanáticos han elegido nada más y nada menos que a la venezolana Alicia Machado como la ganadora del reality show mexicano y revelan por qué. Este lunes, 15 de noviembre, en la final del reality show quedó confirmado que se ganó el cariño del público, pero por supuesto… no es lo único que se lleva a casa. Someterse a este ‘experimento’ social tiene sus frutos, porque la ganadora se lleva también un jugoso premio de 200,000 dólares. Archivado como: Cristina Eustace criticada hijo ¿Por qué Alicia Machado es la ganadora? ¿Por qué Alicia Machado es la ganadora? porque más de 40 millones de personas votaron por ella. La actriz y ex Miss Universo le dio al público en general una única sensación: que estaba siendo ella misma, honesta y genuina, lo que terminó por enamorar a los televidentes. “Yeyyyyy Team Alicia”, “La mejor, la que debió ganar”, “Se lo merece”, “Todos sabían que ella ganaba”, “Las más querida más de 40 millones de votos lo demuestra, te amamos Alicia”, “La más auténtica se mostró cómo es ella”, “Gano por ser la mas auténtica y sincera”, celebraron sus seguidores. Archivado como: Cristina Eustace criticada hijo