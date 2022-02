Y es que, siendo una figura importante en el mundo del futbol, multimillonario y empresario, no se imaginarían que a Cristiano le regalarían un pastel “curioso”, pues según diversas opiniones de los seguidores le debieron de haber regalado un pastel que se adecuara mas a la situación.

Estos son algunos de los mejores comentarios: “¡Creo que @snowcakes16 hizo un pastelito muy divertido! Era su cumpleaños y luce demasiado extraño, pudieron echarles una mano!”, “Maldita crisis de los 37, te hacen parecer que ese pastel está adecuado a tu edad”, “¿No pudieron conseguirle un mejor pastel?”, “Se ve que esta bueno pero, su aspecto no es del todo agradable”. Entre otros.

Jadon Sancho anotó cinco minutos después y el Boro empató al 64′ en Old Trafford, duelo de la Cuarta Ronda. El empate duró hasta el tiempo extra y ya en los tiros decisivos el único que erró fue Anthony Elanga, de 19 años, para darle la derrota al ManUnited. Ronaldo sí anotó en la tanda final. (Informó Agencia Reforma)

“Es justo que los futbolistas ganen más dinero”

Para el ex delantero brasileño Ronaldo es justo que los futbolistas ganen cada vez más dinero porque esta industria no para de crecer. El apodado “Fenómeno” fue entrevistado en “Bobo TV”, el canal de Twitch de Christian Vieri, y le fue preguntado a qué delantero veía más fuerte en la actualidad. “(Karim) Benzema en mi opinión, pero (Robert) Lewandowski está muy cerca. (Erling) Haaland llegará a ser muy fuerte, tal vez incluso el número uno, pero no tiene la técnica de los dos primeros”, contestó.

Al no mencionarlo, se le preguntó sobre Kylian Mbappé, quien se dice está por romper el mercado con un contrato con el Real Madrid. “Es muy fuerte, tiene esa velocidad y frialdad ante la portería que le llevará a ser el número uno, y he leído la noticia de que se irá al Real Madrid y cobrará 50 millones al año. Nos hemos equivocado de generación (risas). La industria del futbol está creciendo tanto que es justo que las estrellas reciban cada vez más dinero. Si hoy es así, es porque hubo jugadores que los inspiraron, como lo hicimos nosotros”, mencionó. (Informó Agencia Reforma)