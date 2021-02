La familia del niño hispano que habría muerto de frío mientras dormía afirmó desconocer la demanda de $100 millones a las compañías eléctricas

La familia alegó que al no saber hablar inglés no sabían lo que decía el documento que estaban firmando

“Solo me hicieron firmar el papel y yo no sabía qué más iban hacer”, dijo la madre del niño

La familia del niño hispano que habría muerto de frío tras la severa tormenta invernal en Texas indicó que desconocía la demanda de 100 millones de dólares contra las compañías eléctricas, informó Univision.

La familia Pineda, de origen hondureño, indicó que no estaba de acuerdo con la cifra por la que habían demandado a las compañías Electric Reliability Council of Texas (ERCOT) y Entergy Corporation, quienes fueron acusadas de negligencia criminal.

Cristian Pavón Pineda, de 11 años, murió el martes de la semana pasada en la casa rodante de su familia en Conroe, un suburbio de Houston, mientras estaba en cama con su hermano de tres años bajo numerosos cobertores tratando de mantenerse calientes, de acuerdo con la demanda. La vivienda se había quedado sin electricidad y sin calefacción.

El abogado de la familia, Tony Buzbee, dijo a la cadena ABC News que Cristian “no murió por otra razón que las decisiones corporativas”, informó la agencia Efe.

“Hay muchas decisiones que se tomaron hace mucho tiempo que condujeron a la muerte de este joven. Eso es inaceptable”, declaró.

El abogado indicó durante una entrevista con Univision que la compañía eléctrica ERCOT debía responderle a la familia Pineda por la muerte de Cristian Pavón.

“La familia no puso el precio. Yo he estado haciendo esto por mucho tiempo, representando a familias que perdieron a un ser querido” indicó el abogado.

Por su parte, la familia Pineda aseguró al medio reseñado que ellos no hablaban inglés y por lo tanto no sabían qué era lo que estaban firmando. Asimismo, indicaron que ellos no estaban pidiendo tal cantidad de dinero.

“Por la demanda me hacen sentir miedo. Me hace sentir miedo. No me hicieron saber qué iban a poner la demanda. Solo me hicieron firmar el papel y yo no sabía qué más iban hacer” dijo María Pineda Guzmán, la madre de Cristian Pavón.