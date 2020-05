En medio de la crisis en Estados Unidos a causa del coronavirus, muchas personas se preguntan: ¿qué pasará con mi caso de inmigración?

Es un tema que sigue preocupando a la comunidad hispana, pues las personas conservan la duda sobre lo que podría pasar con su situación migratoria.

Esta incertidumbre ha crecido a raíz del anuncio del presidente Donald Trump, en el que indica la suspensión temporal de la inmigración.

Es por esto que consultamos con Luis Virguez, abogado especialista en inmigración en Atlanta, quien nos ayudará a entender qué es está pasando en esta área.

Sí, está afectando absolutamente toda la parte de inmigración.

Lo único que no está afectando ahora son los casos de gente detenida. Inmigración siempre ha puesto gente detenida como prioridad.

Entonces, cortes de inmigración van adelante por el lado telefónico con las cortes alrededor de los Estados Unidos para ver si la persona tiene fianza o no, y en muchos casos también para manejar su juicio, si llevan cierto tiempo detenidos. Entonces, lo único que está trabajando por decir a capacidad ahorita son casos detenidos, el resto si obviamente se hacen afectados por la pandemia.

Solo estar pendiente.

Inmigración tiene su propio Twitter, entonces uno puede meterse en el Twitter de inmigración y dicen si están abiertos o no o no. Para estar seguro de esto hay que llamar al número de migraciones y asegurarse de si lo han movido o no; pero la realidad es que las Cortes no van a abrirse hasta mitad de mes de mayo y eso ya ha sido confirmado.

De todas maneras, yo hablaría con mi abogado o buscaría esa información yo mismo para asegurarnos si en verdad está movida la fecha.

Todas las citas que iban, ahora las van a reprogramar probablemente para dentro de algunos meses e irá gradualmente.

Todos los casos se van a seguir manejando. Inmigración no va a rechazar el caso por la pandemia.

Obviamente tenemos que pensar que esto va a ser que los procesos sean más lentos todavía, así que no esperen ningún resultado pronto, aunque estén cerca de que le aprueban un caso de visa U.

Particularmente, para este proceso, si acaba de aplicar hace poco debe esperar lo mínimo cinco años o más cerca a los 10 años, porque obviamente solo aprueban un número muy limitado por año.

Nada sigue normal ahorita, para serte sincero.

USCIS no está trabajando ahorita y reabrirán el 3 o 4 de mayo. No sabemos a qué capacidad. No sabemos si tienen personas que son esenciales adjudicando cosas.

Un proceso ciudadanía puede tomar nueve meses regularmente, es uno de los procesos más rápidos, pero es muy difícil de decir qué tiempo va a tomar su caso.

To help slow the spread of COVID-19, we’ve temporarily suspended in-person services at our offices until on or after June 4. We’ll work towards reopening our offices with your safety & the safety of our workforce in mind. Read more about our operations: https://t.co/YAt68QsUCp

— USCIS (@USCIS) May 11, 2020