FlightAware, un sitio web de seguimiento de vuelos, notó que 921 vuelos que ingresaban, salían o estaban dentro de los Estados Unidos, cancelados el sábado, frente a los 690 del viernes . Ya se cancelaron más de 200 vuelos para el domingo, anunció The Associated Press. Por el momento, FlightAware no dice por qué se cancelan los vuelos.

Crisis aeropuertos cancelan vuelos: ¿Por qué están cancelando vuelos?

Todo parece indicar, que la cancelación de los vuelos se debe a problemas relacionados con la pandemia de COVID-19 y sus afectaciones, debido a que el personal empezó a escasear debido al aumento de casos positivos y la variante Ómicron. Esta hipótesis, parece confirmarse cuando Delta, United y JetBlue habían dicho el viernes que la variante Ómicron estaba causando problemas de personal que conducían a cancelaciones de vuelos, señaló AP.

Las aerolíneas Delta y JetBlue, no dieron declaraciones al respecto. Pero, la portavoz de United, Maddie King, dijo que la escasez de personal seguía provocando cancelaciones y no estaba claro cuándo regresarían las operaciones normales. "Esto fue inesperado", dijo sobre el impacto de ómicron en la dotación de personal, señaló The Associated Press.