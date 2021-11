En 1962, Walter W. Sackett, Jr. escribió en Bringing Up Babies , “Si les enseñamos a nuestros hijos a que todo se les proporciona con la demanda, tenemos que admitir la posibilidad de que estemos sembrando las semillas del socialismo”. No estamos defendiendo la generación de los derechos que parece estar sobre nosotros, pero tampoco creemos que conducirá a una generación de dictadores. Aquí tienes 12 reglas de crianza que podrían modernizarse para ayudarnos a todos en una mejor crianza de nuestros hijos.

La verdad del asunto es que no hay ninguna manera perfecta de ser padres y todos nosotros podemos utilizar consejos para padres de vez en cuando. Dicho esto, la batalla de la vieja escuela contra nueva escuela en consejos y estilos de crianza sigue ardiendo con Amy Chua, La madre tigre , en un extremo y Faber y Mazlish en el otro. Independientemente de en qué extremo del espectro disciplinar estás, hay algunas reglas de crianza, sobre las que estamos todos de acuerdo y la mayoría de ellas no son nuevas pero les vendría bien una actualización un poco refrescante.

Entendemos que no quieres ser una presa fácil para que tus hijos pasen por encima de ti, pero ¿crees que eso es lo que piensa tu hijo de sus amigos? Es cierto no deberías ser como un compañero de tu hijo, pero las investigaciones muestran que los padres que se comunican, respetan y muestran empatía hacia sus hijos, van a recibir lo mismo a cambio.

Se sospecha que parte de la razón de la obesidad de nuestra generación es que muchos de nosotros éramos parte del “club del plato limpio” cuando éramos niños. La capacidad de comer más allá del punto de saciedad no es algo que queremos enseñar a nuestros hijos. ¿Quién sabe? Podríamos invertir la epidemia de obesidad por simplemente dejar que nuestros hijos a aprendan a escuchar sus señales internas.

Esta regla ya no la oímos mucho, gracias a Dios. Los niños que llegan a ser sumisos y serviles de esta manera, a menudo luchan con sus habilidades de comunicación en el futuro. Además, su autoestima y confianza en sí mismos pueden quedar dañada.

Esta debe ser la última respuesta que des. Claro, viene bien para evitar una explicación respecto a por qué no se permite que se vayan fuera y podría llegar hasta una conversación sincera en la cual admitieras que estás demasiado cansada para jugar fuera ahora, pero un diálogo genuino con tu hijo es siempre la mejor opción. Recientes investigaciones muestran que un estilo autoritario de crianza podría estar vinculado al abuso de sustancias después.

Actualmente es una triste realidad que muy pocos padres se sienten seguros de dejar a los niños jugar afuera solos durante el día y mucho menos al atardecer. No podemos dejar que nuestros hijos corran libremente a través de la vecindad sin supervisión. Es triste pero es verdad.

Estudio tras estudio han demostrado que los azotes son malos. Obstaculizan el desarrollo mental y emocional en los niños. En este punto, casi todas las voces autorizadas en cómo criar niños, incluyendo la Asociación Americana de Pediatría, dicen que no a los azotes.

9. El mito de que hay que dejar que los bebés lloren para una buena crianza

No hay investigaciones que apoyen esto o lo contrario, La buena noticia es que, de cualquier manera, te enfrentas a bebés quisquillosos y que no quieren dormir y no es probable que sea nocivo para tu pequeñín. Es simplemente una cuestión de encontrar una solución que funcione mejor para ti y tu niño.

10. No me respondas no ayuda con una buena crianza

Por supuesto quieres enseñar a tus hijos buenos modales y respeto hacia los demás pero, si lo haces bien, tu trabajo también debería ser que se sientan cómodos expresando opiniones incluso (y quizá especialmente) cuando sean diferentes de los que les rodean.