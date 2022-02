En los últimos años ha habido una respuesta negativa hacia los padres helicópteros que abogan en tratar a los niños más como adultos. Celebridades como Penélope Cruz y Tobey Maguire han adopado la Resources for Infant Educarers o crianza RIE. La ex Secretaria de Prensa, Dee Dee Myers, da esta aprobación: “Pienso que el RIE debe ser un programa nacional para que padres de todo el país pueden tener la oportunidad que mi familia tuvo”.

Un enfoque distinto

Los patios de juego de aventura también son una tendencia que está creciendo entre los padres que quieren que sus hijos crezcan con más autonomía. The Land en North Wales, uno de los más conocidos, luce más como un basurero que como un patio de juego, con niños trepando por pilas de neumáticos o construyendo esculturas con sillas tiradas. Hay muchos más de estos espacios en Europa—la mayoría de las madres americanas se agitan solo con leer—pero hay unas cuantas en los EE.UU., como Adventure Playground en Berkeley, CA. Si quieres saber más sobre la crianza de los hijos RIE u otras perspectivas en tratar a los niños como adultos, echa un vistazo a Baby Knows Best de Deborah Carlisle Solomon, o Bringing Up Bébé de Pamela Druckerman.