¿Sabes cuáles son los síntomas a los que debes prestar atención por el coronavirus?

Hoy vamos a hablar de los síntomas con el doctor José Rodríguez.

Te ayudará a discernir cuáles son los síntomas y si en verdad es momento de buscar ayuda, ir a la sala de emergencia o de llamar al doctor.

Bienvenidos una vez más a este segmento de entrevistas de primera mano de expertos, de especialistas que están ahí afuera, en el frente de la batalla con nosotros todos los días y que nos van a traer información muy valiosa para que podamos analizar nuestros casos y de nuestra familia.

En el programa de hoy vamos a hablar de los síntomas y para ello tenemos a un doctor muy querido desde nuestra Casa del mundo hispánico, que es el doctor José Rodríguez.

Creo que tengo coronavirus, ¿qué puedo hacer? Responde el Doctor

Él es pediatra, tiene muchísimos años trabajando con nuestra familia y va a estar hoy aquí ayudándonos a discernir cuáles son los síntomas que tenemos y si en verdad es momento de buscar ayuda. Si es verdad, es momento de ir a la sala de emergencia o de llamar al doctor.

M.B – Hola doctor José Rodríguez, bienvenido, ¿cómo está?

J.R – Gracias, contento de estar aquí estoy contigo y con todos ustedes.

Ya tenemos varias semanas con el virus del coronavirus, varias semanas encerrados en la casa. Desde su punto de vista, ¿qué es lo que los hispanos estamos haciendo bien y qué es lo que no estamos haciendo tan bien en estos momentos?

Es de conocimiento público que el virus es transmitido por vía respiratoria y contacto próximo, así que que las personas que mantengan la distancia de dos metros es la recomendación. Y eso está basado en otros virus porque todavía estamos aprendiendo mucho de este virus. Solamente lo conocemos desde hace tres meses nada más y por lo que entendemos se queda en las gotitas que salen cuando hablamos, cantamos, tosemos o estornudamos. Olvidamos esas gotitas, el virus se queda en esas gotitas y tienen gravedad. Quedan en el piso o en la superficie y nos las llevamos con las manos.

Así que las cosas que están haciendo bien es cuidarse de no transmitir el virus, cubrir su cara, limpiar las superficies.

Los niños son de las personas menos afectadas porque entendemos que tienen unos anticuerpos mucho más fuertes que los ayudan a protegerse. ¿Qué tan en riesgo están los niños?

Afortunadamente la cantidad de niños infectados ha sido mucho menor. La cantidad de niños que acaban en cuidados intensivos ha sido menor que la de los adultos. Solo ha habido tres muertes reportadas en niños y todos ellos con problemas congénitos severos.

Los niños, aparentemente, o tienen protección de la madre o han adquirido viruses parecidos. Se llaman coronavirus y no, no ellos no montan una respuesta inmunológica como los adultos.

Acá tengo algunas consultas en directo, doctor. Por ejemplo, tengo aquí una persona que dice que tiene mucha tos y le está empezando a dar calentura o fiebre.

Está muy bien la pregunta porque esta enfermedad es diferente a otros virus. Se puede empezar bien despacio, puede empezar con síntomas leves, puede tomar 1 dos, 3 día, una semana o dos semanas, hasta que explota.