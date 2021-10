Esto puede suceder si los ingresos de un hogar aumentaron porque la persona regresó al trabajo o porque un hijo ya tiene una edad que lo dejaría fuera del rango de elegibilidad. Según The Sun, el IRS está utilizando las declaraciones de impuestos de 2020 para determinar la elegibilidad para otorgar los pagos mensuales, por lo que aquellos que aún no han presentado sus impuestos podrían perderse los beneficios.

Es posible que las familias anticipen una planificación, ya que saben que su situación fiscal puede cambiar y no quieren lidiar con la actualización de sus datos personales en el portal. O les preocupa que el IRS pueda enviar un pago en exceso, explicó The Sun.

Hay muchas razones por las que un hogar puede querer optar por no recibir la ayuda, que pueden ascender hasta 300 dólares por niño. El estímulo del crédito tributario por hijos asciende a 1,800 dólares, enviados en seis pagos entre julio y diciembre, recordó el mencionado periódico.

Los padres que no renunciaron a sus pagos mensuales del Crédito Tributario por Hijos antes del 4 de octubre comenzarán a recibir su efectivo a partir del 15 de octubre, indicó el diario The Sun en la mañana del sábado 9 de octubre.

Además, los padres que no obtuvieron suficientes ingresos para presentar una declaración de impuestos también podrían quedar fuera, ya que el IRS no tendría forma de saber si califican para los pagos, según lo informado por CNET.

Devolución de pagos incorrectos

Los expertos han advertido que las familias que reciben por error los pagos anticipados de los impuestos por hijos por un dependiente que cumple 18 años antes de fin de año deben optar por no recibir pagos futuros. Si no lo hacen, es posible que se les solicite que devuelvan todo el dinero una vez que presenten sus impuestos, advirtió el reporte de The Sun.

La pregunta que siempre se hacen las personas: ¿quién califica para el crédito tributario por hijos? Pues los padres solteros o los padres que declaran sus impuestos como solteros calificarán para los cheques completos si ganan 75,000 dólares o menos al año. Si gana más de 75,000 dólares, el cheque mensual se reduce en $50 por cada $1,000 por encima del límite y, finalmente, se elimina por completo.