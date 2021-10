Padres que se registren para el crédito en pocos días podrían recibir $ 300 dólares este mes

De acuerdo con The Sun, los padres que se registren para su Crédito Tributario por Hijos en los próximos días podrían recibir $ 300 en este mes. La página del IRS, informó que el próximo pago llegará el día 15 de octubre del 2021 a las personas que se hayan registrado hasta fin de mes.

Al igual, la página del Servicio de Rentas Internas informó que si las personas no han presentado sus impuestos, podrían obtener como sanción la pérdida de todos sus beneficios. Al igual, mencionaron que las reglas de 2021 se ampliaron para incluir familias sin ingresos, lo cual es una gran noticia.

EL IRS OFRECE GRAN OPORTUNIDAD. Si usted aún no ha comenzado su registro en el Crédito Tributario por Hijos, tiene pocos días para realizar el procedimiento y tener el beneficio de obtener un cheque de $300 dólares, que podrá llegar a su cuenta bancaria o a su correo personal.

El medio de comunicación, informó que El IRS está utilizando las declaraciones de impuestos de 2020 para determinar la elegibilidad para los pagos mensuales, por lo que aquellos que aún no han presentado sus impuestos podrían perder los beneficios. Por lo que si aún no ha realizado su registro para el Crédito Tributario para Hijos, debería hacerlo antes de que finalice el mes de septiembre.

Crédito tributario hijos octubre: La advertencia del IRS

De acuerdo con CNET, el IRS tiene una clara advertencia para los padres que no obtuvieron suficientes ingresos para presentar una declaración de impuestos, mencionando que podrían quedar fuera del programa. Esta inesperada noticia surge después de que las dudas se incrementaran por saber cómo se basa la elegibilidad para los pagos de este año.

“El IRS basa la elegibilidad para los pagos anticipados de este año en las declaraciones de impuestos de 2020. Si las familias no ganaron lo suficiente para presentar una declaración, o simplemente no lo han hecho todavía, el IRS no sabría que están calificados para recibir los pagos, que podrían llegar a un total de $ 3,600 por niño.”, mencionó la página del CNET.