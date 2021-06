Sin embargo, algunas familias pueden optar por cancelar su inscripción en el programa de pago parcial anticipado para un único pago del crédito tributario por hijos con la cantidad total en 2022. Para optar por no recibir los pagos mensuales tendrá que usar el portal de actualización de crédito tributario por hijos, informó CNET .

Hoy es el último día para que las familias estadounidenses elegibles puedan optar por recibir el crédito tributario por hijos completo en una suma global en lugar de hacerlo de forma mensual, informó The Sun.

En el caso de que prefiera tener un pago único y cuantioso el próximo año en lugar de siete pagos más pequeños que abarcan 2021 y 2022 y detener los pagos anticipados mensuales y optar por el crédito tributario por hijos completo en un solo pago, debe cancelar su suscripción antes de las 11.59 de la noche, hora del este. Para hacerlo, visite el sitio web del Servicio de Rentas Internas (IRS en inglés) y use su portal en línea gratuito.

Si decide cancelar su inscripción de recibir los créditos tributarios por hijos de forma mensual de julio a diciembre para recibir todo el dinero en una solo pago, debe saber que no recibirá ningún cheque hasta después de que el IRS procese su declaración de impuestos 2021 el próximo año, informó CNET.

La nueva herramienta de registro de no declarantes o Non-Filer Sign-up (en inglés) pretende garantizar que los padres puedan obtener la cantidad correcta de dinero correspondiente al crédito tributario por hijos independientemente si declaran impuestos o no, indicó la agencia en un comunicado de prensa .

El Servicio de Rentas Internas (IRS en inglés) lanzó este lunes una nueva herramienta en línea con la intención de ayudar a las familias elegibles que normalmente no presentan declaraciones de impuestos, para que reciban los pagos mensuales por adelantado del Crédito tributario por hijos programados para el 15 de julio de 2021.

“Esta nueva herramienta ayudará a más personas a obtener acceso fácilmente a este importante crédito, así como también ayudará a las personas que normalmente no presentan una declaración de impuestos a obtener un pago de impacto económico. Alentamos a las personas a revisar los detalles de este nuevo e importante esfuerzo”, dijo Chuck Rettig, comisionado del IRS.

Adicionalmente, la herramienta permite a las personas que no suelen presentar impuestos, registrarse en el IRS para obtener el tercer cheque de estímulo o incluso reclamar un crédito de devolución de cheques de estímulo adicionales.

“Hemos trabajado arduamente para entregar mensualmente el Crédito tributario por hijos adelantado para millones de familias este verano”, puntualizó Rettig. La nueva herramienta es para las personas que no presentaron una declaración de impuestos de los años 2019 o 2020 y que no usaron la herramienta Non-Filers del IRS el año pasado para recibir los pagos de impacto económico.

La nueva herramienta del IRS es una actualización de la herramienta Non-Filers del IRS del año pasado. Asimismo, está diseñada para “ayudar a las personas elegibles que normalmente no presentan declaraciones de impuestos a inscribirse para la tercera ronda de pagos de impacto económico de $1,400 y reclamar el Crédito de recuperación de reembolso por cualquier monto de las dos primeras rondas de pagos de impacto económico que no hayan recibido”, dijo el IRS.

¿Quién debe usar la herramienta?

El IRS indicó que la nueva herramienta para el crédito tributario por hijos deberá ser utilizada por aquellos estadounidenses que tengan hijos calificados que nacieron antes de 2021. La herramienta va dirigida a quienes no tienen el requisito de presentar una declaración de impuestos de 2020, no presentó una y no planifica presentarla; así como a aquellos que tienen una vivienda principal en los Estados Unidos por más de la mitad del año.

Además, podrá usar la herramienta si usted no recibió las cantidades completas del primer y segundo pago de alivio por el impacto económico y no presentó una declaración de impuestos de 2020 y desea reclamar el crédito por recuperación de reembolso para 2020 y obtener su tercer pago de alivio por el impacto económico.