Crédito por hijos. El Servicio de Impuestos Internos ha comenzado a enviar cartas a más de 36 millones de familias estadounidenses que, según las declaraciones de impuestos presentadas ante la agencia, pueden ser elegibles para recibir pagos mensuales del Crédito Tributario por Hijos a partir de julio.

El Crédito Tributario por Hijos ampliado y recientemente anticipable fue autorizado por la Ley del Plan de Rescate Estadounidense, promulgada en marzo. Las cartas están dirigidas a familias que pueden ser elegibles según la información que incluyeron en su declaración de impuestos federales sobre la renta de 2019 o 2020.

Crédito por hijos: la mayoría no necesita realizar ninguna acción

También incluye a los que utilizaron la herramienta No declarantes en IRS.gov el año pasado para registrarse para un Pago de impacto económico. Las familias que son elegibles para pagos anticipados del Crédito Tributario por Hijos recibirán una segunda carta personalizada con una estimación de su pago mensual, que comienza el 15 de julio.

La mayoría de las familias no necesitan realizar ninguna acción para recibir su pago. Normalmente, el IRS calculará el monto del pago basándose en la declaración de impuestos de 2020. Si esa declaración no está disponible, ya sea porque aún no se ha presentado o aún no se ha procesado, el IRS determinará el monto del pago utilizando la declaración de 2019.