Hoy 2 de agosto de 2021 es el último día para que los padres que califiquen puedan optar por no recibir el próximo pago de crédito tributario por hijos con un valor de hasta 300 dólares por hijo menor de 6 años o 250 dólares por niño de 6 a 17 años de edad de forma mensual, informó The Sun.

¿Cómo puede cancelar la suscripción al crédito fiscal por hijos?

Si usted califica para recibir el crédito fiscal por hijos pero prefiere recibir una suma global en lugar de pagos mensuales de 250 o 300 dólares, simplemente debe ingresar a la página web del IRS a través de este link y hacer uso de la herramienta gratuita.

Si no cancela la suscripción antes de la hora límite, recibirá el próximo pago anticipado de forma mensual. Pero no se asuste, aun puede elegir por no participar por los pagos mensuales más adelante. “El plazo para hacerlo para la cuota de cada mes es tres días antes del primer jueves de cada mes”, informó The Sun.