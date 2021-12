De ser aprobado el proyecto del presidente Biden, los pagos en febrero equivaldrían al monto de enero más el de febrero alcanzando un valor entre los 600 y los 900 dólares, cubriendo los pagos atrasados del comienzo de año, informó el diario de noticias The Sun.

A pesar de que no so se espera que las familias estadounidenses reciban un pago de 300 o 250 dólares el 15 de enero de 2022, la administración del presidente Joe Biden está elaborando un proyecto de ley que devolvería el pago en febrero pero más abultado.

La pregunta que todos se hacen: ¿es posible una extensión del crédito fiscal por hijos?

El senador Michael Bennet, de Colorado, dijo que estaba “profundamente preocupado porque sería una tragedia si el crédito tributario por hijos caduca”. “Debemos asegurarnos de no cancelar esto al comienzo del nuevo año. Eso será un desastre”, aseveró. Por su parte, Ron Wyden, senador por el estado de Oregón dijo que “nuestro país no aceptaría que las personas mayores vulnerables se pierdan un pago del Seguro Social. De manera similar, no es aceptable que los niños y las familias vulnerables se pierdan el pago de un crédito fiscal por hijos”.

“Nuestra opinión es que el crédito tributario por hijos es un apoyo básico y realmente importante para las familias y que debemos extenderlo”, dijo Brian Deese, director del Consejo Económico Nacional. “Y deberíamos extenderlo porque está haciendo lo que esperábamos que hiciera, que es reducir drásticamente la pobreza infantil en Estados Unidos, reducir drásticamente la pobreza en Estados Unidos y dar a las familias un respiro en una economía muy fuerte pero incierta”, agregó. Archivado como: crédito fiscal hijos 2022.