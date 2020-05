Los senadores Amy Klobuchar de Minnesota y Ben Sasse de Nebraska presentaron la semana pasada una legislación bipartidista que de ser aprobada otorgaría a los estadounidenses que continúan desempleados como resultado de la pandemia de coronavirus un crédito fiscal de 4,000 dólares, reseñó Newsweek.

El dinero se destinaría a programas de capacitación y cursos de desarrollo de habilidades necesarios para hacer que las personas que luchan con el desempleo sean más competitivas en una fuerza laboral después de la pandemia.

Klobuchar, que estaba haciendo campaña por la nominación presidencial demócrata de 2020 hasta que terminó su candidatura en marzo, ha trabajado anteriormente con el republicano Sasse en la legislación de capacitación de habilidades.

A new stimulus bill could give $4,000 tax credit to those still unemployed by pandemic https://t.co/zkAO5UnbQF

Su nuevo proyecto de ley recibió el apoyo temprano del senador de Nueva Jersey, Cory Booker, otro ex candidato presidencial demócrata de 2020, y el senador republicano Tim Scott de Carolina del Sur.

“Se requiere una acción audaz para ayudar a los estadounidenses recientemente desempleados a encontrar su equilibrio y comenzar a prepararse para la vida después de la pandemia”, dijo Klobuchar en un comunicado de prensa.

“Esta nueva legislación ayudará a los estadounidenses a adquirir habilidades que serán demandadas en los próximos años y los posicionará para volver a ingresar rápidamente a la fuerza laboral con un mayor potencial de ingresos tan pronto como las empresas comiencen a contratar nuevamente”, agregó la senadora.

Presentado como la Ley de Renovación de Habilidades, el proyecto de ley está diseñado para proporcionar dinero a los estadounidenses desempleados para inscribirse en cursos y programas para aprender nuevas habilidades.

Aunque se desconoce la medida en que la pandemia alterará permanentemente la fuerza laboral una vez que se hayan eliminado por completo las órdenes de confinamiento, algunas compañías ya han dicho que permitirán que los empleados continúen trabajando de forma remota hasta el final del año, independientemente de si los gobiernos locales les exigen que lo hagan o no.

Encuestas recientes también han apuntado que la mayoría de los estadounidenses prefieren trabajar desde casa incluso después de que termine la crisis causada por la pandemia.

Si se aprueba, la Ley de Renovación de Habilidades proporcionaría un crédito de 4,000 dólares disponible para su uso hasta fines de 2021.

The Skills Renewal Act would be available to any worker who lost their job due to the coronavirus pandemic, and would cover costs for 2 and 4 year programs, apprenticeships and online learning. #sunrisers https://t.co/jxhEfgCbiV pic.twitter.com/gKaljnUMKQ

— KARE 11 (@kare11) May 21, 2020