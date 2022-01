En un mundo perfecto, te amas sin esfuerzo alguno. En ese mundo todos aceptarían quienes son, lo que los hace únicos y maravillosos, y caminarían con confianza aceptando sus cualidades únicas. Pero la triste realidad es que amarte no es tan simple, y es mucho más fácil que a menudo te enfoques en tus defectos. No es fácil darte cumplidos y enfocarte en lo que te hace maravillosa, pero si quieres vivir una vida feliz y satisfactoria, necesitas aprender a amarte, con defectos y todo. Expertos están de acuerdo que el amor propio y la creatividad van de la mano, así que comencemos aquí. No es secreto que la creatividad es una forma de autoexpresión y una gran manera de aceptar tus peculiaridades, tus ideas únicas y tus pasiones.

Pero más importante que eso. La creatividad les da a las personas la oportunidad de contribuir a la sociedad. Como CNN informa, de acuerdo con Tony Wagner, Socio de innovación educativa en el Centro de Tecnología y Emprendimiento de la Universidad de Harvard, y autor de Creating Innovators: The Making of Young People Who Will Change the World: “La imaginación y la creatividad nos dan un sentido de propósito… si no tienes esas cosas, una sensación generalizada de vació se convierte en la única opción”.