¿Qué tipo de actividades serían las más recomendadas?

Establecer horarios para cada miembro de la familia, es una buena alternativa.

Controlar el uso de los equipos tecnológicos en una de la meta de esas últimas semanas.

¿Cómo lograr mantener la calma en este momento crítico y a veces despertante?

La propagación del coronavirus no sólo ha cambiado la dinámica diaria de las sociedades del mundo, sino también ha abierto las posibilidades de crear hábitos positivos durante el aislamiento en el seno familiar, ya que resultaría una excelente opción para enfrentar la crisis pandémica y lograr acciones significativas.

Nuevamente, la periodista latina, María Alejandra Bastidas, conductora de Sin Filtros, abordó la importancia de crear hábitos positivos en el aislamiento por coronavirus con la terapeuta familiar, Gigi Espalliat, quien reveló algunos consejos para aprovechar al máximo este momento cuando los niños están en casa.

Gigi Espalliat, terapeuta familiar, detalló que los padres de familia tienen que explicarle a los niños y jóvenes que el aislamiento social, decretado para evitar más contagios de coronavirus, no son unas vacaciones y que ya es hora de fortalecer los valores de la disciplina y la responsabilidad.

¿Cómo crear hábitos positivos en el aislamiento?, una buena pregunta que muchas madres se hacen, pues la idea es mantener activos a sus hijos durante en el proceso de confinamiento.

Dice que las madres tienen que buscar alternativas ideales para darle rienda suelta a esta estrategia.

Foto/Captura MH

¿Qué tipo de actividades serían las más recomendadas?

La terapeuta familiar, Gigi Espalliat, manifestó lo primero que tienen que hacer las madres es observar a sus hijos para conocer sus gustos y costumbres.

Uno de los hábitos positivos es enseñarle, por ejemplo, a comer bien, al respecto, la experta argumenta que es necesario explicarles la importancia de comer sano consumiendo vegetales, leche u otros productos cargados de proteínas.

Foto/Captura MH

Otras de los hábitos positivos sería entablar conversiones, contar historias, tender la cama, organizar el cuarto, leer un libro o un poco de distracción al aire también sería una buena opción tomando las medidas de prevención necesaria por el coronavirus.

Establecer horarios para cada miembro de la familia

Todos estamos en casa como medida preventiva para evitar la infección del coronavirus, por lo tanto, entre las recomendaciones que resalta Gigi Espalliat es planificar un horario de actividades en el seno del hogar.

Tras aplicar este tipo de hábitos positivos, estás ayudando a mantener al día las responsabilidades en cada integrante de familia, para no promover incapacidad y la falta de voluntad de cumplir con los deberes.

Controlar el uso de los equipos tecnológicos

Los niños, adolescentes y jóvenes no pueden vivir sin los equipos tecnológicos que, en cierta forma, son útiles, pero al mismo tiempo se transforman es una adicción difícil de sustituir.

Foto/Captura MH

Dentro de los hábitos positivos a implementar, ahora y adelante, en medio de este panorama es controlar el uso de los equipos tecnológicos en los hogares, para no evadir responsabilidades.

“No deben permitir que los muchachos permanezcan muchas horas usando los equipos tecnológicos”, alertó la experta.

¿Cómo lograr mantener la calma en este momento crítico y a veces desesperante?

Estar encerrado por mucho tiempo genera ansiedad, temor y desesperación.

Para contrarrestar ese estado de ánimo es mantener la calma y esta acción se incorpora a la lista de los hábitos positivos para enfrentar los días de aislamiento en casa, sostiene Gigi Espalliat, durante su entrevista con la conductora de Sin Filtros, María Alejandra Bastidas.

“Los primero que tiene que hacer cuando llegan a un punto de desesperación es respirar profundo a través del diafragma, esto te ayudará a liberar estrés que se tiene acumulado por el aislamiento social”, explicó la experta.

La terapeuta familiar reveló que este tipo de práctica te inyectará control y sobre todo calma en momentos de dificultad.

Ya tienes suficientes horas para estimular a tu familia y crear hábitos positivos en medio un panorama pandémico mundial que te obliga a a estar aislada por varias semanas. ¡Mamá, manos a la obra!

Acerca de MundoHispanico.com – sitio web de noticias e información en español.

Mundo Hispánico es la empresa número uno de medios digitales en español en Estados Unidos que opera de forma independiente.

Desde su inicio en Atlanta, Ga. en 1979, MundoHispanico.com, propiedad de Mundo Hispano Digital Network, ha crecido rápidamente. Se ha convertido en el periódico semanal en español más leído en el sureste del país; y en uno de los sitios web de noticias e información en español más grandes de Estados Unidos.

Además de perfilarse como líder en noticias de última hora para la audiencia de habla hispana en Estados Unidos, MundoHispanico.com cuenta con varias plataformas optimizadas para el marketing, como Mundo Dinero, Mundo Motor, Mundo Latina y Mundo Fan, que brindan a nuestro público contenido exclusivo y relevante sobre estos temas que los apasionan.

Mundo Hispánico tiene 8 millones de seguidores en Facebook que interactúan con todas sus plataformas, con noticias de última hora y coberturas de video en vivo de los principales hechos de trascendencia nacional. Encuéntranos en Instagram, Youtube y Twitter.

Mundo Hispánico is America’s #1 Independently Owned Spanish-Language Digital Media Company.

From its start in Atlanta, Ga. in 1979, Mundo Hispano Digital Network’s MundoHispánico.com has quickly grown from the most-read Spanish language weekly newspaper in the Southeast to one of the largest Spanish-language news and information websites in the U.S. In addition to breaking news, MundoHispanico.com’s lifestyle verticals deliver exclusive content on passion topics, such as Entertainment, Food, Automotive, and Sports.

Mundo Hispánico engages 8 million Facebook followers across this portfolio with up-to-the-minute news and live video coverage of major events.