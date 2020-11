Crean una app de citas solo para gente completamente calva

¿Eres una persona con calvicie o deseas encontrar una pareja calva? Una app podría ayudarte a encontrar el amor en línea.

¿Una app de citas solo para personas calvas en busca de pareja? ¡Ya es una realidad!

La app fue creada por David Minns

Bald Dating está diseñada especialmente para personas calvas o personas que prefieran encontrar una pareja con esta característica

Las apps de citas han ganado una gran popularidad en los últimos años, ya que gracias a ellas es posible buscar el amor en diferentes países, en personas con creencias similares a las nuestras o simplemente con gustos parecidos.

En este sentido, la nueva app Bald Dating pretende servir como puente para conectar a las personas calvas que desean encontrar el amor…o para cualquier persona que desee conocer a una potencial pareja con esta característica.

De acuerdo con el portal The Daily Mail, acceder a un portal de citas puede resultar una experiencia extenuante, especialmente cuando la apariencia física parece ser uno de los factores más estresantes al momento de registrarse en una app de este tipo.

Para David Minns, el creador de estas apps, lo ha impulsado un deseo por poner la atención sobre grupos que parecen ser menos favorecidos en el ámbito amoroso.

Para algunos hombres y mujeres que sufren de calvicie, la experiencia puede resultar intimidante; algunos, tratan de esconder su calvicie o simularla utilizando sombreros o accesorios, mientras que otros toman la decisión de aceptarla completamente.

Esto no es relevante en la app Bald Dating, desarrollada por David Minns, ya que los usuarios tendrán la libertad de presentarse en un ambiente de total libertad en el que la mayoría de las personas comparte las mismas características.

Además, Minns también pensó en el hecho de que la calvicie puede resultar atractiva para ciertas personas, por lo que también tienen acceso a la app todos aquellos que deseen encontrar una pareja con calvicie.

Su intención principal no solo es ayudar a que las personas encuentren el amor, sino también tratar de reducir el estigma alrededor de la calvicie.

Hombre crea app para ayudar a que las personas con calvicie encuentren pareja

Según los primeros reportes, la app está dirigida hacia todas las personas con calvicie o que comiencen a mostrar los primeros signos de pérdida de cabello, así como para aquellos que deseen encontrar una pareja con estas características.

Minns, la mente maestra detrás de la app Bald Dating, explicó que si bien la calvicie no ha sido un tema que afecte su vida, durante varios años ha escuchado acerca de las experiencias de algunos amigos y familiares que se sentían incómodos al entrar a otras aplicaciones de citas.

A diferencia de otros sitios donde la dinámica tiene como objetivo hacer que las personas se conozcan para entablar una amistad o futura relación romántica, en Bald Dating las fotos no son obligatorias.

Los usuarios tienen la opción de compartir hasta nueve fotografías, además de proporcionar detalles como su lugar de origen, edad, género, preferencia sexual y una descripción de los gustos e intereses de la persona.

Al entrar a la app, los usuarios pueden visitar los perfiles de otros usuarios, y una de las funciones les permite contactar a las personas que les resulten interesantes; es decir, en Bald Dating, no hace falta deslizar los perfiles para hacer ‘match’.

Minns explicó que “Estar prácticamente calvo no me molesta en lo más mínimo, excepto cuando me de algo de frío en el invierno y un poco de calor en el verano. Sin embargo, para algunos hombres esto puede ser un verdadero problema.”

The Daily Mail también reportó que Minns se ha autoproclamado como el ‘hombre especialista en citas’ y que únicamente le bastaron 24 horas para idear, diseñar y desarrollar la app Bald Dating.

Minns aseguró que “Si bien Bald Dating quedó lista en poco tiempo, está basada en una plataforma en la que he estado trabajando los últimos tres años; esto lo convierte en un sitio de citas bastante completo y útil.”

Añadió que “Tiene un enfoque en la privacidad y en la seguridad, así como en la rapidez y eficiencia de uso. Podría pensarse que el mundo actual tiende a juzgar, pero la realidad es que todo es válido si tienes la confianza.”

Minns también señaló que “La pérdida de cabello no es solo un tema que afecta a los hombres, esta puede ocurrir en una mujer o en una personas transgénero. Puede ser el resultado de hormonas, estrés, trauma o tratamiento médico. Si estás buscando un entorno romántico que no se centre en tus folículos entonces ven y únete a Bald Dating.”

Un estudio reciente llevado a cabo en el Reino Unido arrojó resultados sorprendentes: 40% de las mujeres entrevistadas dijo que no estaría interesada en perseguir una potencial relación amorosa si la persona escondiera su calvicie en un sitio de citas; el 56% admitió que preferirían salir con una persona que no sufriera de calvicie.

Hasta el momento, la otra app creada por Minns, Dinky One, ha logrado atraer a más de 100,000 miembros desde marzo de 2020; sólo el primer mes, fue descargada por 33,000 personas.