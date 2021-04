¿Qué es el Costo de Capital (ke)? [Importancia y Que Es]

¿Alguna vez te has preguntado qué es el costo de capital? Sin duda, se trata de un término que resulta familiar para los inversionistas, pero no siempre es un concepto fácil de identificar para aquellos que no están relacionados con el tema.

En términos generales, es un término que puede tener dos enfoques, pues se utiliza tanto para los inversionistas como para los empresarios.

Todo empresario o inversionista tiene la misión de generar suficientes ingresos; en este sentido, para un inversionista, el costo de capital se refiere a la tasa mínima que este deberá alcanzar para que el valor de sus acciones permanezca estable. Por su parte, desde el punto de vista de un empresario, el costo de capital se refiere a los fondos con los que debe contar una empresa para que todos sus proyectos puedan ser financiados.

Desde una perspectiva general, el costo de capital se refiere a la tasa de rendimiento que una empresa debe sostener para satisfacer tanto las necesidades propias como la de los acreedores; al final, se trata de mantener un costo de financiamiento para continuar produciendo capital.

¿Quieres conocer más acerca de este tema? ¡Descubre más acerca del costo de capital aquí

Fórmula del coste de capital

Si un inversionista o accionista de una empresa tiene la misión de mantener una tasa de rendimiento que le permita continuar produciendo capital, entonces deberá basarse en una fórmula para asegurarse de lograr esta meta.

Existe una fórmula llamada Costo de Capital Promedio Ponderado, o WACC en inglés, que toma en cuenta diferentes factores.

Por ejemplo, en primer lugar, es necesario identificar el costo de la deuda, así como el costo de la equidad; así, se procederá a aplicar una fórmula especial para determinar el costo de capital promedio ponderado.

Hay dos maneras diferentes de calcular el costo de la deuda, y esto se debe, de acuerdo con los expertos, a que es un monto en el que se ve involucrada una tasa de interés, misma que es posible deducir de los impuestos. De esta manera, es posible calcular el costo de la deuda antes o después de realizar el cálculo de los impuestos, aunque se recomienda ampliamente aplicar la fórmula después del pago de los mismos.

Para calcular el costo de la deuda antes de la declaración de impuestos es posible hacerlo mediante la multiplicación de la tasa de interés de la deuda de la compañía; el segundo método consiste en utilizar la tasa de interés ajustada al pago de los impuestos.