Hay que recordar que el comediante dejó de tener presentaciones en el año de 2016, todo fue muy repentino, sin previo aviso ni de él ni de parte de su representación, solo dejó su trabajo y no se ha sabido más nada de él desde entonces, motivo por el cual las especulaciones crecen cada día.

Sin embargo, esto no se ha confirmado ni por parte del comediante ni de nadie cercano a él, por lo que todo ha quedado en un rumor que muchos especulan y que cada día crece más. Y como tampoco nadie sabe ni de su salud ni de su paradero, ‘El Costeño’ terminó con eso y dijo lo siguiente. Archivado como: Polo Polo Alzheimer

Agregó que lo último que supo de él es que tuvo una reunión con amigos íntimos del medio del espectáculo: “Creo que se reunió no hace mucho tiempo con Carla Estrada, con quienes sí lo ven, Chabelo, el querido Jorge Ortiz de Pinedo, son los que están más en contacto con él”. Para ver el video haz click aquí .

En el programa ‘De Primera Mano’ dijo: “Tiene mucho que no veo a su hijo, que era mi vecino, pero sé que está bien, que está bien cuidado, bendito Dios… Pero hasta donde yo sé por boca del otro socio de ‘El Cuevón’ es que Polo está estable, está bien”.

Polo Polo Alzheimer: ¿CÓMO SE HICIERON AMIGOS?

Luego aprovechó para recordar la amistad que hizo con él y cómo empezaron a conocerse: “Un día me dice no te vayas (de ‘El Cuevón’), quédate aquí, vamos a forjar un lugarcito, vamos a empujar y yo me sentí muy honrado de esa invitación del gran maestro Polo”.

Mientras tanto, en lo que el comediante se retiró de los escenarios, algunos otros jóvenes han tomado, por así decirlo, la estafeta, tal es el caso de Franco Escamilla, quien es uno de los más famosos y reconocidos no solo en México, sino en el mundo.