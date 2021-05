Costco y Trader Joe’s tampoco exigirán mascarillas a clientes vacunados

Las tiendas Costco Y Trader Joe’s se unen a otros grandes establecimientos y ya no exigirán el uso de mascarillas a clientes vacunados.

Costco y Trader Joe’s hicieron el anuncio considerando los lineamientos de los CDC.

Quienes ya están completamente vacunados podrán ingresar sin mascarillas a Costco y Trader Joe’s. Al igual que otros establecimientos, las dos grandes cadenas Costco y Trader Joe’s anunciaron que tampoco exigirán el uso de mascarillas a los clientes que ya han sido completamente vacunados contra el Covid-19. Costco anunció ayer viernes a través de un comunicado que no exigirá que los clientes completamente vacunados usen mascarillas en algunas de sus tiendas en Estados Unidos, reportó el diario The Hill. Costco y Trader Joe’s anunciaron nueva regla La compañía dijo en el comunicado que los clientes no tendrán que cubrirse la cara si están completamente vacunados y en tiendas donde la jurisdicción estatal o local no tiene un mandato de mascarilla, y agregó que no se requerirá una prueba de vacunación. Costco también mencionó que sigue recomendando que los clientes usen mascarillas, especialmente aquellos quienes tienen mayor riesgo de contraer la enfermedad y padecer un caso grave.

Sin mascarillas en Costco y Trader Joe’s No obstante, el uso de los cobertores faciales todavía es obligatorio en entornos de atención médica como las farmacias de la cadena Costco, apuntó el comunicado citado por el referido periódico. Costco también dijo que cumplirá con las reglas en las jurisdicciones estatales y locales que todavía tienen el mandato de que las personas utilicen mascarillas para evitar la propagación del Covid-19.

Empleados de Costco y Trader Joe’s seguirán usando mascarillas “Como antes, nuestro objetivo es continuar proporcionando un entorno de compras seguro para nuestros miembros e invitados y proporcionar un entorno de trabajo seguro para nuestros empleados, al tiempo que seguimos los consejos de salud pública y las leyes aplicables”, indicó el director ejecutivo de Costco, Craig Jelinek, de acuerdo con el reporte de The Hill. El anuncio de Costco se produce después de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC en inglés) emitieron una nueva guía que dice que los estadounidenses completamente vacunados pueden pasar sin mascarillas en la mayoría de los entornos, incluso en interiores.

Walmart tampoco exigirá mascarillas a clientes vacunados Walmart también informó el viernes que las mascarillas no serán obligatorias en sus tiendas para aquellos que estén completamente vacunados, y la cadena de supermercados Trader Joe’s indicó que ya no requerirá que los clientes las usen dentro de sus tiendas, pero acotó que los empleados sí continuarán usándolas. Según The Hill, la gigante tienda de comestibles Trades Joe’s dijo en su página web que alienta a “los clientes a seguir la guía de los funcionarios de salud, incluidas, según corresponda, las pautas de los CDC que aconsejan a los clientes que están completamente vacunados que no deben usar mascarillas mientras compran”. Un portavoz de la compañía le dijo a The Hill que, sin embargo, Trader Joe’s todavía le exigirá el uso de mascarillas a su personal. La medida de esta cadena también ocurrió un día después de que los CDC emitieran su muy esperada guía indicando que los estadounidenses completamente vacunados pueden prescindir de las máscaras en la mayoría de los entornos.

¿Qué se entiende por completamente vacunados? Aquellos que hayan sido completamente inoculados, definido como las dos semanas después de haber recibido la última dosis requerida de una vacuna, no tendrán que usar mascarilla al aire libre o en interiores, y no tendrán que mantener el distanciamiento físico, explicó The Hill. Sin embargo, las pautas no se aplican en entornos de atención médica, centros penitenciarios y refugios para personas sin hogar. La guía también expone que las personas aún deben seguir las reglas establecidas por las empresas locales y las pautas del lugar de trabajo, lo que significa que las empresas privadas aún podrían requerir mascarillas.

Deben usar mascarillas cuando lo exijan las autoridades Además, se aconseja a todas las personas que usen mascarillas cuando así lo exijan las leyes, normas y reglamentos, incluso en aviones, trenes y transporte público, detalló el reporte del diario The Hill. Varios estados también terminaron sus mandatos del uso de mascarillas obligatorio inmediatamente después de que los CDC publicaron su guía, o informaron que planean hacerlo pronto, acotó el referido medio.

No pedirán “pasaportes vacunas” Pero la guía plantea un desafío para las empresas, ya que no hay forma de saber quién está completamente vacunado contra el Covid-19, debido a que ninguna compañía exigirá la prueba de que fue vacunado. Los republicanos han criticado los “pasaportes de vacunas” que exigen prueba de vacunación, y el gobierno federal ha dicho que no exigirá tales pasaportes. Varios estados liderados por el Partido Republicano han prohibido los llamados pasaportes, comentó The Hill.

No solo Costco y Trader Joe’s: Disney también tiene nueva regla sobre mascarillas Tras el anuncio de los CDC, el famoso parque de Florida Disney World informó que las mascarillas y protectores faciales para los visitantes ahora serán “opcionales en las zonas comunes exteriores” a partir de este sábado. Pero enfatizó que para las atracciones -desde la fila de ingreso- sí es obligatorio el uso de cobertores faciales. Es decir, para pasear por el parque no será necesario llevar mascarilla, pero sí hay que usarla para entrar a los juegos y espectáculos, reseñó Click Orlando.

Target, Home Depot y CVS seguirán exigiendo mascarillas Muchos de los minoristas más grandes del país seguirán exigiendo mascarillas en sus tiendas a pesar del levantamiento de gran parte de las restricciones, aunque los grupos de la industria y los defensores de los trabajadores temen que la aplicación de la ley se vuelva cada vez más difícil y polémica, informó el Washington Post. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) anunciaron el jueves que los estadounidenses completamente vacunados ya no necesitan usar mascarillas en la mayoría de las situaciones. Los sindicatos de trabajadores criticaron el cambio de política, diciendo que crea confusión y pone a los empleados de las tiendas en mayor riesgo de contagiarse.

Mascarilla en Target, Home Depot, CVS y Harris Teeter Target, Home Depot, CVS y Harris Teeter se encuentran entre las cadenas que seguirán requiriendo mascarillas en sus tiendas, aunque están revisando las nuevas pautas de los CDC y reevaluando las políticas de las tiendas. Sin embargo, no estaba claro cómo el minorista determinaría qué compradores han sido vacunados. Kenya Friend-Daniel, portavoz de la cadena de supermercados, dijo que la mayoría de las otras políticas relacionadas con el Covid-19, incluidas las mascarillas para los empleados, las reglas de distanciamiento social y las limpiezas frecuentes de las tiendas, permanecerán vigentes.