En su más reciente esfuerzo por mantener seguros a los compradores en medio de la pandemia del COVID-19, Target y Costco anunciaron nuevas medidas para promover la seguridad y el distanciamiento social para prevenir la propagación del virus.

Target anunció el jueves a través de un comunicado de prensa que a partir de el sábado 4 de abril “monitoreará activamente la actividad de los locales y cuando sea necesario, medirá el tráfico de personas en sus casi 1.900 tiendas en todo el territorio estadounidense para promover efectivamente el distanciamiento social”.

Los límites de distancia variarán según la tienda y serán aplicados en función de los pies cuadrados de una ubicación específica “para mejorar el espacio promedio por persona y reducir la posibilidad de congestión”, dijo Target.

Si una tienda necesita limitar los compradores, habrá un “área de espera designada afuera con marcadores de distanciamiento social”, agregó.

El minorista con sede en Minneapolis también anunció que pronto proporcionará máscaras y guantes desechables al comienzo de cada turno a los empleados de las tiendas y centros de distribución, asimismo, indicó que animarán a los empleados a usar estos implementos durante su jornada laboral. También se proporcionarán máscaras y guantes a los compradores de Target Shipt cuando ingresen a las tiendas.

Target is introducing additional social distancing and safety measures to help our guests and team members stay healthy, including masks & gloves for our teams, monitoring store traffic and more. Get the details here: https://t.co/wXwlqgfahN pic.twitter.com/9m5B4xVo6k

“Las medidas que anunciamos hoy tienen como objetivo garantizar que estamos creando un entorno seguro para los usuarios que continúan recurriendo a Target, al tiempo que brindamos a nuestro equipo recursos adicionales a medida que cumplen un servicio esencial en las comunidades de todo el país”, dijo John. Mulligan, director de operaciones de Target.

Además de la reducción de horario aplicada desde el 18 de marzo, Target ha dedicado una hora de compra a los adultos mayores y personas vulnerables los martes y miércoles por la mañana.

La compañía implementó letreros, calcomanías en el piso y mensajes de audio para alentar el distanciamiento social.

Costco por su parte, informó que a partir de este viernes 3 de abril “no permitirá que más de dos personas ingresen al almacén con cada tarjeta de membresía”, dijo la compañía en un comunicado.

“Este cambio temporal es para su seguridad y la seguridad de nuestros empleados y otros miembros, y para ayudar aún más con nuestros esfuerzos de distanciamiento social”, continuó el comunicado.

Un representante de Costco no estuvo disponible de inmediato para aclarar si la tienda permitiría excepciones para padres o cuidadores que realizan las compras acompañados por varios niños.

Costco ha implementado varias políticas nuevas en las últimas semanas para ayudar a frenar la propagación del coronavirus. Al igual que muchas tiendas a las que se les ha permitido permanecer abiertas, ha reducido sus horas. Según el sitio web de los almacenes en EE. UU. ahora cierran a las 6:30 p.m.

Costco ha prohibido temporalmente las devoluciones de algunos artículos que presentan gran demanda tal como papel higiénico, toallas de papel y toallitas desinfectantes.

If you normally take the whole family to Costco, you will have to make other plans. Starting today, the store will be limiting how many people can come in per membership card. https://t.co/pkdscz5T5p

— KENS 5 (@KENS5) April 3, 2020