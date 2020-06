Costco deja de vender sus populares pasteles en hojas por el coronavirus

Los grandes almacenes Costco han suspendido la venta de sus populares pasteles en hojas por el coronavirus.

La suspensión se debe a la cancelación de grandes eventos por el virus, donde los pasteles son servidos.

Los almacenes minoristas de ventas al por mayor, Costco, uno de los más grandes del país, ha suspendido la venta de uno de sus más populares productos, pues los mismos son comprados para ser consumidos en fiestas y grandes eventos, algo que no debiera suceder en medio de la pandemia del coronavirus.

Los pasteles en hojas, que pueden servir hasta a 48 comensales por menos de 20 dólares, no se venden en ninguna tienda de Costco en Estados Unidos y no hay planes inmediatos de llevarlos nuevamente a las dulcerías de los establecimientos, reporta New York Post, citando a un anuncio de la compañía.

Según informes, la suspensión del popular producto para fiestas está relacionada con la cancelación de grandes eventos debido a la pandemia del coronavirus y, además, contribuye a comentarios de varios clientes sobre las normas para proteger a los empleados.

“Para ayudar a limitar el contacto personal y crear más espacio para el distanciamiento social, Costco ha reducido el servicio en algunos departamentos. En este momento, no estamos haciendo pasteles para pedidos especiales”, dijo la compañía.

Los pasteles de hojas son uno de los productos más demandados de la cadena de grandes almacenes Costco, al punto de que son usados en su publicidad como la razón por lo cual muchos de sus clientes han obtenido la membresía de la tienda.

Coca-Cola suspende su publicidad en todas las redes sociales

El grupo Coca-Cola puso este viernes en pausa durante al menos 30 días toda su publicidad en las redes sociales, una medida que han tomado múltiples compañías a raíz de las protestas raciales en Estados Unidos.

“Aprovecharemos este periodo para reevaluar nuestras políticas publicitarias y determinar qué revisiones se necesitan. También esperamos una mayor responsabilidad y transparencia de nuestros socios de redes sociales”, dijo en un comunicado recogido por CNBC el consejero delegado de Coca-Cola, James Quincey.

“No hay lugar -añadió- para el racismo en el mundo y no hay lugar para el racismo en las redes sociales”.

La compañía detalló que no está secundando el boicot publicitario a Facebook promovido por diversas organizaciones proderechos civiles que buscan forzar a la compañía a ser más estricta para evitar el discurso del odio y la desinformación.

Este mismo viernes también anunciaron la suspensión de publicidad pagada en las redes sociales el grupo Unilever, que agrupa marcas como Dove, Ben & Jerry’s y Hellmann’s, así como el grupo Levi Strauss & Co.

“Facebook debe tomar medidas para parar la desinformación y el discurso del odio en sus plataformas. Es una afrenta inaceptable a nuestros valores. Nosotros y Dockers nos unimos a la campaña #stophateforprofit y pausamos todos nuestros anuncios en Facebook”, dijo Levi’s.

Otras compañías como Eddie Bauer, The North Face, Patagonia, REI o Verizon también habían anunciado en los últimos días la suspensión de la publicidad en Facebook y otras redes sociales.