La cadena de tiendas Costco anuncia que volverá a dar free samples después de haberlas suspendido debido al coronavirus.

Hay algo distintivo en Costco que los clientes agradecen y son precisamente las muestras gratuitas.

Sin embargo, con la llegada del Covid-19 y las nuevas medidas de sanidad para evitar la propagación del virus, las tiendas se vieron obligados a eliminarlas desde principios de marzo.

Esto trajo una ola de lamentos y quejas por parte de los consumidores a través de las redes sociales.

La buena noticia es que este jueves, durante su reporte trimestral de ganancias, Costco anunció que las queridas muestra gratis volverán.

Sus directivos indicaron que el objetivo es que las free samples regresen tan pronto como para mediados del mes de junio, informó USA Today.

“Comenzaremos a hacer algunas cosas a mediados de junio de manera lenta en el muestreo”, dijo Richard Galanti, director financiero de Costco.

“No puedo decirles más, pero no hace falta decir que no será simplemente tomar una muestra abierta con los dedos”, adelantó sobre las nuevas medidas de seguridad que se implementarán para poder ofrecer las muestras al público.

La entrega de free samples en las tiendas es una de las actividades más populares de Costco, afirmó Galanti.

Costco announced Thursday that it will bring back free samples beginning in mid-June. https://t.co/oyOmIYfPRJ

— WJTV 12 News (@WJTV) May 29, 2020