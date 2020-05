Mientras abre su economía a las llamadas actividades no esenciales, si bien nunca ha declarado una cuarentena generalizada, Costa Rica vive este sábado su décimo día sin reportar muertes por coronavirus, que ha mantenido una baja incidencia en el país centroamericano.

El director de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud, Rodrigo Marín, dijo en una videoconferencia que de los 719 casos registrados desde el 6 de marzo (día del primer positivo en el país), ya se han recuperado de la enfermedad 323 personas y han muerto 6 pacientes.

En la actualidad hay 16 pacientes hospitalizados, de los cuales 8 se encuentran en unidades de cuidados intensivos.

Costa Rica no ha ordenado una cuarentena generalizada, pero sí ha cerrado parcial o totalmente diversas actividades económicas.

Desde mediados de marzo cerró sus fronteras al ingreso de extranjeros, suspendió el curso lectivo y eventos masivos, y además mantiene cerradas las playas, los parques, los parques nacionales, los bares, las discotecas y los casinos.

Además, mantiene vigente una restricción para la circulación de vehículos por franjas horarias y por número de placa.

Los restaurantes, tiendas y otros negocios pequeños pueden operar a un 50 % de su aforo y con estrictas medidas de salud, mientras que los supermercados y las farmacias están abiertos pero con reglas higiénicas y para evitar la aglomeración.

“Costa Rica, the exception of America during the epidemic of the coronavirus” Sais Reutersers https://t.co/plRYtsrTFN pic.twitter.com/wjSdFvzep4

— Paradise Products CR (@ParadiseproduCR) April 24, 2020