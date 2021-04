“Era como si un candidato impidiera a otro usar su jardín para colocar carteles de campaña”, dijo el departamento según The Associated Press. Pero un tribunal federal de apelaciones de Nueva York dijo el año pasado que Trump de hecho estaba usando la cuenta para hacer pronunciamientos oficiales.

La Corte Suprema desestimó el caso al considerar que el asunto ya no es relevante debido a que Twitter, lo expulsó de manera permanente y su mandato concluyó en enero. El Departamento de Justicia había argumentado que bloquear a críticos de la cuenta no era ‘grave’.

El tribunal también desestimó un falló de una corte de apelaciones según el cual Trump violó la Primera Enmienda constitucional, la que protege la libertad de expresión, cada vez que bloqueaba a alguien que le criticaba, indica The Associated Press.

“Pronto, no nos quedará otra opción que abordar el tema de cómo se aplican nuestras doctrinas legales a infraestructuras de la información altamente concentradas y de propiedad privada, como las plataformas digitales”, escribió el juez Clarence Thomas.

El máximo tribunal judicial del país no entró a discutir la decisión de Twitter de arrebatar a Trump su cuenta, aunque uno de los jueces conservadores de la corte se mostró a favor de evaluar las preocupaciones del partido republicano sobre el poder de esa y otras compañías de redes sociales, señala Efe.

La decisión del Supremo de este lunes fue unánime y ordenó declarar nulo, por “irrelevante”, el fallo de una corte de apelaciones con sede en Nueva York, que había concluido en 2019 que Trump no tenía derecho a bloquear usuarios desde su cuenta de Twitter.

¿Facebook contra Trump?

Está quedando bastante claro que Facebook no piensa volver a los hábitos del pasado y que las innovaciones que produjo durante el proceso electoral estadounidense para combatir la desinformación llegaron para quedarse, indica The Associated Press.

Se suponía que los cambios eran temporales. Pero la insurrección del 6 de enero, la desinformación en torno a las vacunas contra el COVID-19 y la proliferación de teorías conspirativas han forzado a la empresa a hacer frente a una nueva realidad.