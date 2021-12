Corte Suprema tomará decisión sobre el aborto

Misma que todavía no ha entrado en vigor y que prohibiría el aborto a partir de las 15 semanas de gestación en ese estado, el más pobre del país y donde apenas queda una clínica que practique interrupciones voluntarias del embarazo. El caso está en el ojo de huracán.

Corte Suprema Roe vs Wade. El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, había pedido este miércoles al Tribunal Supremo estadounidense que no elimine el precedente que legalizó el aborto en todo el país en 1973, al opinar que esa corte “nunca ha revocado un derecho tan fundamental” para los estadounidenses.

El procurador general de Misisipi, Scott Stewart, no solo ha defendido esa ley, sino que durante la audiencia de este miércoles pidió abiertamente al Supremo que anule el precedente establecido en 1973 y otra decisión que lo reafirmó en 1992, al considerar que “envenenan la ley”.

El juez que preside el Supremo, el conservador John Roberts, se mostró interesado en eliminar ese estándar y limitar el derecho al aborto a las 15 semanas de gestación, como en el caso de la ley de Misisipi, que todavía no ha entrado en vigor. Dada la composición actual del Supremo, donde hay seis jueces conservadores y tres progresistas, se teme lo peor.

Con lo que aproximadamente la mitad de las mujeres en edad reproductiva de Estados Unidos, unos 36 millones, se quedarían sin acceso al aborto en el territorio donde viven, de acuerdo con Efe. La decisión del Supremo sobre el caso no se espera hasta 2022, y llegará, como muy tarde, a finales de junio o principios de julio.

Incluso si los jueces no anulan explícitamente el precedente Roe contra Wade, podrían abrir la puerta a una serie de nuevas restricciones que complacerían a la derecha. Animados por un tribunal que ahora está dominado por una mayoría conservadora por 6-3, algunos de los principales republicanos ya expresaban su confianza el martes.

Los magistrados sopesarán una ley de Mississippi que prohíbe el aborto después de las 15 semanas de gestación, con limitadas excepciones, lo que es mucho antes del actual punto establecido de "viabilidad": en torno a las 24 semanas. El tribunal también valorará las impugnaciones a una ley de Texas.

Misma ley que prohíbe el aborto después de apenas seis semanas de gestación, antes de que muchas mujeres sepan siquiera que están embarazadas. El tribunal podría decidir mantener el precedente actual, podría ratificar la ley en cuestión —eliminando de facto el actual criterio de viabilidad_, o podría anular por completo la sentencia Roe contra Wade.

"Esta es la primera vez que cuentan con una clara mayoría de jueces de tendencia provida", dijo Carol Sanger, una experta en derechos reproductivos de la Escuela de Derecho de Columbia. "Así que tienen los votos si deciden utilizarlos", dijo de acuerdo con The Associated Press.