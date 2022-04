Amenaza de bomba en Washington

La Corte Suprema esta siendo evacuada por un paquete sospechoso

Hay cierre de calles mientras las autoridades trabajan en este paquete

Corte Suprema paquete sospechoso. Alerta en Washington DC, la Suprema Corte se encuentra preocupada por una posible amenaza de bomba en el lugar, ya que se ha encontrado un paquete sospechoso. Inmediatamente las autoridades acudieron al lugar para realizar las investigaciones correspondientes sobre ese paquete.

Las alarmas se encendieron cuando detectaron algo extraño a las afueras del inmueble, las autoridades locales llegaron al lugar e inmediatamente cerraron las calles y evitaron el paso de personas por el lugar. La Policía del Capitolio de EE. UU. estuvo respondiendo a la situación, según The Sun.

La Corte Suprema evacuada por paquete sospechoso

Los hechos ocurrieron antes de las 5 de la tarde, cuando la Corte Suprema fuera evacuada rápidamente por la posible amenaza de bomba. Se indica al personal y al personal que eviten el área en este momento. Varios cierres de calles están vigentes mientras la Policía del Capitolio investiga.

Varias calles alrededor fueron cerradas, como First Street entre Constitution Avenue NE y East Capitol Street, Maryland Avenue entre First y Second Streets NE, y Constitution Avenue entre First Street NW y Second Streets NE entre otras para evitar el paso. La Policía del Capitolio de EE. UU. no respondió de inmediato a la solicitud de los usuarios.