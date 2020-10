Corte Suprema detiene el censo en el último giro del conteo de 2020

El gobierno de Trump había hecho la petición

Había una demanda en contra para impedir esta acción

Corte Suprema detiene Censo. El martes, la Corte Suprema permitió cerrar el conteo del Censo antes de lo programado, una medida que podría permitir que la Oficina del Censo presente tabulaciones que excluyan a los inmigrantes indocumentados para fin de año.

La administración del presidente Donald Trump había pedido al tribunal superior de la nación que suspendiera la orden de un tribunal de distrito, que permitía que el Censo de 2020 continuara hasta fin de mes.

La administración Trump argumentó que el conteo de personas debía terminar de inmediato, para que la Oficina del Censo de los Estados Unidos tuviera tiempo suficiente para calcular las cifras antes de la fecha límite de fin de año exigida por el Congreso.

El objetivo de esta petición era entregar las cifras utilizadas para decidir cuántos escaños obtiene cada estado en el Congreso.

Una coalición de gobiernos locales y grupos de derechos civiles había demandado a la administración Trump, argumentando que las minorías, como los inmigrantes indocumentados, y otras personas en comunidades difíciles de contar serían excluidas si el conteo terminaba antes.

Dijeron que el calendario del Censo se acortó para adaptarse a una orden de julio de Trump, que excluiría a las personas que estuvieran sin documentos en el país de los números utilizados para decidir cuántos escaños en el Congreso obtiene cada estado.

La jueza asociada Sonia Sotomayor discrepó.

“Además, cumplir con el plazo a expensas de la exactitud del Censo no es un costo que valga la pena pagar, especialmente cuando el Gobierno no ha demostrado por qué no pudo asumir el menor costo de gastar más recursos para cumplir con el plazo o continuar con su anterior esfuerzo para buscar una extensión del Congreso”, escribió Sotomayor.

