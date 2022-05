¿A quiénes afectará la medida?

¿Qué significa lo que la corte dictaminó?

¿Será bueno o malo para inmigrantes?

ÚLTIMA HORA: Corte Suprema toma drástica decisión sobre deportaciones. Las decisiones de los actuales jueces de la Corte Suprema de los Estados Unidos continúan generando polémica y ahora el tema de las revisiones judiciales a las deportaciones tomó relevancia.

La resolución del Tribunal Supremo de EEUU señala que los tribunales federales no tienen la facultad para revisar las decisiones de los funcionarios de inmigración en algunos casos de deportación, lo anterior, incluso cuando han cometido lo que un juez llamó “errores fácticos atroces”, de acuerdo con The Associated Press.

La Corte Suprema de EEUU tomo la decisión en el caso del inmigrante Pankajkumar Patel, quién en 2008 marcó una casilla diciendo ser ciudadano estadounidense al renovar su licencia para manejar en Georgia. Se le acusó de intentar cambiar su estado migratorio para obtener su licencia.

Sin embargo, una ley en Georgia permite a inmigrantes en su misma situación obtener su permiso para conducir. Patel llegó hace casi 30 años de forma indocumentada al país, pero en 2007 solicitó la “green card”, la cual le daría la residencia permanente gracias a su jefe, sin embargo, se ordenó su deportación.